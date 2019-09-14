Лепс по цене однушки в Барнауле

В Барнауле начинается сезон гастролей популярных артистов, комедийных шоу и так далее. Однако далеко не все жители краевой столицы смогут себе позволить билет на выступление известного артиста.

Афиша на ближайшие месяцы впечатляет: кто только не изъявил желание выступить перед местной публикой: тут и балет, и спектакли, и возвращения легенд, и победители телешоу, и многое другое. Выбрать действительно есть из чего, да и списки звезд регулярно обновляются.

Однако, как уже несколько лет признают организаторы, шоу хоть и на любой «вкус и цвет», активность людей заметно упала, многие просто не могут себе позволить дорогие билеты. Но на аппетитах именитых артистов это никак не сказывается. Чтобы не уйти в минус, местным агентствам приходится идти на уступки. Как итог – цены порой для Барнаула кажутся какими-то космическими.

Из ныне представленных самым дорогим оказался Григорий Лепс. Даже язык не поворачивается назвать цену в последний ряд бюджетным вариантом – 3000 рублей. На эти деньги среднестатистический барнаулец может совершить 120 поездок в маршрутке. С учетом пятидневной рабочей или учебной недели - это три месяца катания по городу.

А теперь представьте, что билет на первый ряд стоит 7500! Выше него в феврале этого года прыгнул только Филипп Киркоров, у которого самый дорогой билет стоил 9 тысяч рублей.

Для Барнаула 7,5 тысяч рублей – это все-таки внушительная сумма, если отдавать ее за 1,5-2 часа музыки. Для сравнения, за эти же деньги можно с легкостью снять однушку где-нибудь в районе Потока, Восточного, Южного, а если постараться, то и в спальном Индустриальном районе найдутся похожие предложения. Для студента же это примерно полгода жизни в общежитии.

Для тех, кому не все равно на собственное здоровье, вместо похода на концерт, могут сделать МРТ позвоночника и даже пара сотен рублей еще, возможно, останется. Также за 7500 рублей не в активный строительный сезон можно натянуть потолок на комнату примерно в 19-20 квадратных метров или же потратить их на годовой абонемент в какой-нибудь сетевой фитнес-зал. Еще как вариант – оставить деньги на плату за коммунальные услуги. С барнаульскими расценками вам хватит примерно на два месяца. Любители путешествий те же 7,5 тысяч могут потратить на билет на самолет до Москвы (в осенне-зимний период), где, к слову, вход на концерт этих же звезд, а иногда и иностранных, порой стоит на порядок меньше, чем в столице Алтайского края.

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