Билет на концерт Ольги Бузовой стоит как десять шашлыков

3 октября в барнаульском спортивном комплексе «Темп» выступит звезда российских чартов, ведущая телешоу Дом-2 и просто красивая девушка Ольга Бузова.

Одни ее яро любят, другие также яро ненавидят. Даже в социальных сетях после новости о концерте, горожане начали буквально собирать подписи с просьбой не пускать ее в Барнаул. Сама Бузова на своей странице написала, что Алтайский край стал одним из трех регионов, где чаще всего спрашивают о ней в Google. Так где же правда? Быть может, те люди, которые активно выступают в соцсетях против певицы, на самом деле тайком слушают и подпевают песням «Мало половин» и «Привыкаю»?

Билетов на концерт Бузовой в Барнауле осталось не так и много: 48 – в одну фан-зону, 39 – на танцпол и 4 – во вторую фан-зону. Самый дорогой билет – 3 тысячи рублей. Столько же стоит побывать на концерте Витаса или спектакле Тодеса в ноябре.

Мы решили перевести билет на концерт Бузовой в размере 3 тысяч рублей в другие категории. Итак, 3 тысяч рублей для барнаульцев - это:

– квартплата за один зимний месяц;

– 66 пакетов молока по 45 рублей (жирность 3,2%);

– 250 пакетиков растворимого кофе Nescafe;

– 19 маленьких порций шаурмы «Цезарь» из «Грильницы»;

– 10 шпажек шашлыка в кафе «У Григорьеча»;

– 70 литров бензина Аи-92;

– 6 сеансов в VIP-зале и 12 – в обычном зале кинотеатра в ТРЦ «Арена»;

– 3 месяца занятий в фитнес-клубе «К2 Sport»;

– 15 поездок на такси из расчета 200 рублей – одна поездка;

– Билет «Барнаул-Бишкек» в одну сторону;

– 120 поездок на маршрутке;

– Билет «Барнаул-Томск» в одну сторону.

Увидеть вживую Бузову можно и раньше ноября – 13 июля звезда выступает в городе-курорте Яровом. Стоимость билета составляет всего 1200 рублей/