«Думала, просто изжога - оказалось, рак»: врач сказал - будем удалять желудок

Жительница Барнаула Елена Косса рассказывает о том, что может произойти с каждым

- Живёшь себе, занимаешься какими-то делами, а потом идёшь к врачу из-за какой-то ерунды, типа изжоги, и оказывается, что у тебя рак, - так начала свой рассказ о болезни Елена.

Сегодня мы продолжаем публиковать историю ее встречи и борьбы с раком:

- Засела в интернете: искала какие-то советы, что делать в подобной ситуации. Начала с фондов или объединений онкобольных, искала форумы, задавала запросы по лечению. Попадалась какая-то чушь. Найти что-то полезное не удавалось. Поняла, что нет у нас в Барнауле ничего подобного, что ты остаешься с болезнью один на один и помощи ждать особо неоткуда.

Задала поиск по питанию, диете при раке, нашлось несколько историй, связанных с выздоровлением больных, которые переходили на сыроедение. Но конкретных рекомендаций: что, сколько, в каком порядке не было, только общие фразы. Это слабо напоминало протокол лечения, да и с моим желудком было как-то сомнительно "сыроедить".

Я продолжала искать. Попадалось очень много различной информации: о продуктах, специях, различных методах лечения, но все это была теория. Мне же нужен был реальный опыт, чей-то конкретный пример! И я нашла такие примеры. И с жаром рассказывала мужу, как буду лечится и что обязательно поправлюсь! Параллельно я проходила обследование, сдавала анализы и морально готовилась к операции.

И вот все документы собраны (в общей сложности на это ушло полтора месяца), и со словами: "теперь отправляйтесь на Никитина, 77, на 4 этаж, найдете заведующего и отдадите ему это", врач выдала мне направление.

Муж ждал меня в машине, и, не откладывая на завтра, мы поехали на Никитина. Заведующий, приятный молодой человек, посмотрев направление, еще кое-какие документы, сосредоточенно листал свой ежедневник: «Могу записать вас только на 24 мая, раньше никак не получится, все время занято, операции каждый день». Мне оставалось лишь молча кивнуть.

Я вообще плохо соображала, что происходит. Несмотря на то, что морально ты как-бы готовишься, стараешься свыкнуться с мыслью, что тебя будут резать, но когда сидишь перед доктором, который это будет делать и понимаешь, что неминуемое уже на расстоянии вытянутой руки, испытываешь шок. Он ушел, оставив нас с медсестрой, которая объясняла, что нужно взять с собой, какие вещи и документы, во сколько и куда прийти, чтобы оформиться. Я ничего не соображала, постоянно ее переспрашивала, пыталась что-то записать, периодически обращаясь к мужу – ты понял, ты запомнил? В общем, состояние паники, транса, какого-то общего отупения и оцепенения, вот что я испытывала в тот момент и, то, что операцию перенесли на три недели, меня в глубине души даже обрадовало.

Но все пошло не так. Мой муж, пока я занималась своими вопросами, тоже не сидел сложа руки. Он обзвонил всех знакомых, поднял все свои связи и в тот же день, во второй половине, мне позвонили. И это был не дежурный холодный голос врача, когда ты приходишь на общих основаниях. В общем, мужу удалось договориться, чтобы нас принял лучший хирург края.

На следующий день мы опять поехали на Никитина, я всю дорогу ворчала: зачем ты договаривался, я бы пошла на общих основаниях, так было бы спокойнее, а что, если я передумаю у него лечиться, отказываться будет неудобно, ты напрягал людей, это накладывает обязательства и все в том же духе. Бурчала, потому что уже тогда понимала, что я не хочу химию, не хочу лучи, максимум, на что я была согласна, это операция. И мне не хотелось быть обязанной этим людям, я понимала, что отказаться в этой ситуации будет равносильно черной неблагодарности: они стараются для меня, а я не ценю их старания. Но муж был спокоен, сказал, нас ждут, послушаем, что скажут, а там уже решим, как поступать.

Приехали, нашли кабинет, секретарь на наше «мы к Владимиру Павловичу», ответила: «Все к Владимиру Павловичу. У него люди, ждите».

Минут через 15 нас приняли. Владимир Павлович оказался грузным пожилым человеком с громким командным голосом. Он посмотрел мои бумаги, спросил, почему так поздно обратилась за медицинской помощью, стадия-то уже серьезная. Осмотрел меня, потрогал живот, сказал, что нужно срочно делать операцию, что время у него есть на следующей неделе в понедельник или вторник.

- Будем удалять желудок, возможно, еще какие-то органы, это будет понятно, когда разрежем, пока ничего точно сказать не могу!

- А как я буду кушать без желудка?

- Пока это рано обсуждать, сейчас стоит другой вопрос.

Был вторник, через день нужно было ложиться в стационар.

Продолжение следует...

Читайте также:

«Думала, просто изжога - оказалось, рак»: молодая женщина из Барнаула случайно узнала о страшном диагнозе. Часть 1

- Никогда не думала, что окажусь в такой ситуации. Живёшь себе, занимаешься какими-то делами, а потом идёшь к врачу из-за какой-то ерунды, типа изжоги и оказывается, что у тебя рак. Не могу даже свыкнуться с этой мыслью, - это строчки из поста жительницы Барнаула в Фейсбуке (подробнее)

«Думала, просто изжога - оказалось, рак»: если вы думаете, что у вас проблемы – сходите в онкоцентр. Часть 2

Не буду описывать наши переживания, мои слезы, как муж меня успокаивал... Мужчины все же люди действия: Леша позвонил знакомому врачу, тот сказал, чтобы мы раньше времени не паниковали, мало ли бывает ошибок, тем более, какой-то медцентр, сказал ехать в "Надежду" и повторно пройти ФГС (подробнее)