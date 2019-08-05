С протянутой рукой. Барнаульскому священнику нужны 180 тыс. на ремонт часовни Святой Татьяны

Барнаульский священник Александр Микушин опубликовал обращение на своих страницах в соцсетях с призывом помочь в ремонте часовни Святой мученицы Татьяны, что стоит в сквере технического университета. На здании снаружи местами вздулась и потрескалась краска и штукатурка, его необходимо привести в порядок.

Десятины не хватает

Как рассказал "КП"-Барнаул" священнослужитель, у часовни нет церковной лавки, платных услуг и спонсорской поддержки. В течение пяти последних лет он ни к кому не обращался за помощью, здание ремонтировали своими силами. Но они иссякли.

"Я свою десятину регулярно жертвую на содержание часовни. Но этого недостаточно. Надеюсь и молюсь, что неравнодушные к судьбе студенческой часовни внесут свою лепту", - говорит отец Александр.

Смета на 180 тысяч

Духовный окормитель часовни рассказал, что уже обращался к одной из строительных бригад Барнаула с просьбой подсчитать, сколько потребуется средств, чтобы привести здание в порядок. Ему насчитали около 180 тыс. рублей. За такую сумму пообещали полностью очистить фасад, заштукатурить его и покрыть краской для наружных работ. В стоимость также включили работу вышки.

"Я проверил смету, которую мне составили, у других ребят, мне сказали, что да, примерно такая сумма и получается. Мне негде взять такие деньги", - сокрушается отец Александр.

Священник Александр Микушин и митрополит Сергий у часовни Святой мученицы Татьяны в Барнауле. Фото: altai-eparhia.ru

"Помогите своей альма-матер"

Часовню нужно привести в порядок к началу осени. Каждый год 3 сентября там служат панихиду о погибших в Беслане и других терактах. Священнику будет просто стыдно перед пришедшими на мероприятие от того, что здание в таком состоянии.

Отец Александр подчеркивает, что не просит именно денег. В идеале священнику хотелось бы, чтобы ремонт делали не простые добровольцы, а специализирующиеся на таких работах люди. Но пока меценатов не нашлось.

Эту часовню возвели в начале 2000-х на средства АлтГТУ. У Александра Микушина еще есть надежда на неравнодушных выпускников этого вуза, которые добились в жизни больших высот.

"Есть заповедь: "Почитай отца и мать своих". Есть мать по плоти, а есть альма-матер, которая тебя воспитала. Вот и помоги ей", - рассуждает батюшка.

Помочь часовне можно, обратившись к Александру Микушину лично или по телефонам, которые он указал на своих страницах в соцсетях. Также можно прийти в саму часовню по адресу ул. Кирова, 60а и узнать все подробности.

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