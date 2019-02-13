Мог ли известный алтайский бизнесмен Анатолий Банных инсценировать свою смерть

По официальной версии, известный алтайский бизнесмен Анатолий Банных погиб два года назад при крушении вертолета над Телецким озером. Вертолет "Робинсон R66" разбился 12 февраля 2017 года, на борту находились Анатолий Банных, пилот Дмитрий Ракитский, его жена Елена Ракитская, известный российский парашютист Глеб Вореводин и директор аэроклуба Heli Club Мария Козинцева.

Спасателям удалось найти только тело Елены Ракитской. Ее прибило волнами к берегу неподалеку от места крушения. Остальных так и не обнаружили, возможно, они вместе с обломками вертолета покоятся на дне Алтын Кёль.

Фартовый игрок

Анатолий Банных был одним из самых влиятельных бизнесменов Алтайского края. Есть мнение, что за время своей деятельности мог нажить себе сильных врагов. А когда появилась возможность, пускай и трагичная, инсценировал свою смерть.

Банных был одним из самых влиятельных людей на АлтаеФото: Олег УКЛАДОВ

- Анатолий Банных – фигура легендарная, вокруг него всегда много мифов, выдумок, слухов, в том числе и о том, что у него были нелады с законом, нелады с конкурентами, что у него большие долги. У него были большие политические амбиции. Понятно, что у такого человека всегда много и врагов и завистников и всегда много проблем по бизнесу, - считает известный барнаульский писатель Владимир Токмаков.

И действительно, вся биография Анатолия Банных удивительна – он трижды попадал в авиакатастрофы и трижды выживал. Может, и в четвертый выжил? Эта мысль многим не дает покоя. Тем более, что в событии на Телецком слишком много случайностей, надуманностей, несостыковок, практически нет свидетелей...

- Он человек авантюрного склада с одной стороны, а с другой - осторожный и здравомыслящий. Трудно поверить, что в такую погоду, когда летать не рекомендуется, они решили подняться в воздух. Он мог не полететь вовсе, мог спастись. Постоянно находятся люди, которые говорят, что вот видели Банных в Москве, Европе, Таиланде, - говорит писатель.

Круги на воде

Вода в Телецком озере даже летом холодная, зимой выжить в ней практически невозможно. Но знакомые Анатолия Банных говорят, что он был невероятно волевым человеком. Даже если предположить, что он выбрался, ему было некуда деваться, только если ему не помогли….

- Не думаю, что он специально устроил крушение вертолета, ведь там были его друзья, но Толя вполне мог воспользоваться сложившимися обстоятельствами, а Телецкое замело все следы, - рассказал знакомых Анатолия на условиях анонимности. – Он был православным, но в то же время интересовался буддизмом. Если предположить, что он выжил в ситуации, то вполне мог «оставить» свое имя и уехать на Восток. Кто знает, может быть, на него снизошло просветление.

Кстати, Анатолий Банных часто бывал в Китае и Тибете и не раз говорил, что буддистские храмы приносят умиротворение и успокаивают.

"Анатолий Банных. Три жизни".Автор: Князь Червяков

- Вполне допускаю, что он жив. Это даже можно отследить, но требуется огромный ресурс, чтобы проанализировать экономику его предприятий, понять, как шел передел. Нахрапом тут не разобраться, у него был очень сложный бизнес, разноплановый. Много аффилированных компаний. Плюс нужно понять причину возможной «инсценировки», пролить на это свет мог бы кто-то из его круга общения из «верхов» в Москве, - считает собеседник «КП».

Любителям заговоров

- Все эти новости, что Банных жив - примитивные информационные фейки. Я знаю массу молодых журналистов, они с детства в пространстве интернета, у них мышление такое. Им нравится сочинять, - говорит общественник Константин Емешин. - Я знал Анатолия Николаевича близко. В этой ситуации все прозрачно, он повез барышень, и вот они захотели лететь в непогоду. Я его понимаю, он заводной, рисковый. Это не тот человек, который стал бы отсиживаться непонятно где.

По мнению депутата АКЗС Владислава Вакаева, трагическая гибель любого незаурядного человека всегда вызывает вопросы. Коснулась это и Анатолия Банных.

- Это неудивительно, тем более у него уже были мистические случаи с летными происшествиями. И когда одно из происшествий закончилось трагически, многие люди просто отказывались верить в его смерть. Естественно, это порождает слухи. Я не думаю, что детективные версии имеют под собой основание.

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