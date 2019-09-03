2019-09-03T08:00:39+03:00
Туризм

Боксер-«крушитель» Сергей Ковалев отдыхает в «райском местечке» на Алтае

Спортсмен вместе с женой и детьми отдыхает в отеле брата Анатолия Банных
Анастасия Корягина
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Боксер Сергей Ковалев с семьей на Алтае. Фото: www.instagram.com/sergeykrusherkovalevБоксер Сергей Ковалев с семьей на Алтае. Фото: www.instagram.com/sergeykrusherkovalev
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Российский боксер и чемпион WBO в полутяжелом весе Сергей Ковалев отдыхает на Алтае в туркомплексе Altay Village Teletskoe вместе со своей семьей. Спортсмен публикует видео и фото с места отдыха и заявляет, что попал в «райское местечко».

Трип по Горному

Судя по постам боксера в Instagram, он отдыхает с женой и двумя детьми на Алтае около трех дней. За это время Ковалевы успели побывать в селах Чемал, Усть-Муны, Барангол, отдохнуть в горном отеле Тенери в районе села Аскат, прокатиться на катере по Телецкому озеру.

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Сергей Ковалев с семьей на Алтае
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Последнее место пребывания семьи боксера – туркомплекс Altay Village Teletskoe. Его совладельцем является алтайский предприниматель Сергей Розбах – брат погибшего при крушении вертолета в Телецком озере Анатолия Банных.

«Я со своей семьей попал в райское местечко», – написал Сергей Ковалев в Instagram. На странице у предпринимателя Сергея Розбаха есть видео, снятое после «тренировки» с боксером: на нем оба мужчины обнимаются в перчатках. «Тренируюсь недалеко от работы», – написал бизнесмен под постом. На видео он заявил, что «тренировка» его очень впечатлила, поскольку он боролся с чемпионом.

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Сергей Розбах с боксером Сергеем Ковалевым
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Сам чемпион во время отдыха не оставляет тренировки: по утрам боксер совершает пробежки и снимает это в stories.

– Какой кайф бежать по алтайскому лесу – тишина, птички чирикают, прям вообще бомба. А воздух здесь ух – кислородное опьянение, – рассказывает Ковалев. Боксер приглашает всех отдыхать на Алтае. «Здесь здорово», - говорит чемпион.

Чем известен Сергей Ковалев

В феврале 2019 года Сергей Ковалев победил колумбийца Элейдера Альвареса, взяв реванш за нокаут в августе 2018 года. Бой длился 12 раундов: россиянин уверенно выиграл поединок и вернул себе чемпионский пояс WBO в полутяжелом весе.

24 августа 2019 года Ковалеву пришлось подтверждать свой титул. Он сразился с Энтони Ярдом на арене «Трактор» в Челябинске. Бой до сих пор обсуждают в соцсетях: настолько он выдался зрелищным и конкурентным. В 8-м раунде Ярд был близок к досрочной победе, но Ковалев не только выстоял, но и сумел перехватить инициативу, а в 11 раунде нокаутировал.

sergeykrusherkovalevsergeykrusherkovalev
Боксер Сергей Ковалев с семьей на Алтае
9785 отметок «Нравится»59 комментариевInstagram

«Спорт-Экспресс» назвал этот поединок главным событием российского бокса в 2019 году. Сам спортсмен позже объяснил, что заряд мотивации ему обеспечил тренер, который пригрозил, что снимет Сергея с боя, если он не переломит ход событий.

В интервью после боя Ковалев рассказывал, что посвятил свою победу российскому боксеру Максиму Дадашеву, скончавшемуся в июле 2019 года после боя из-за травм.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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