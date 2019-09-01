«Это не пиар». Известный татуировщик опубликовал подробности конфликта с барнаульским фитнес-клубом

Барнаульский татуировщик и владелец TAU ART studio Михаил Дубин (Тау) в своем Instagram рассказал подробности конфликта в одном из барнаульских фитнес-центров, где он стал участником потасовки. Мужчине сломали очки и телефон, а также повредили шею в ходе драки после того, как он опубликовал в своем аккаунте в соцсети нелестные отзывы о спортклубе «Аврора».

По словам Михаила, он давно занимается в зале на ул. Шумакова и в последнее время стал замечать негативные перемены: уволились несколько тренеров, закрылась сауна, из расписания исчезли групповые занятия. Затем всех клиентов предупредили, что зал закрывается, и предложили забрать неистраченные деньги или заниматься в зале на ул. Чеглецова.

Однако для воплощения в жизнь любого из этих вариантов было необходимо предоставить договор с фитнес-клубом и документы об оплате. Те, у кого они не сохранились, лишались и карты, и возможности перевода в новый зал. Михаил сначала не нашел карту и столкнулся с непониманием со стороны работников фитнес-клуба, из-за чего и опубликовал нелестный отзыв.

mikhailtau_tattoobarnaul Драка в фитнес-клубе Аврора с участием Михаила Тау

В конце концов Михаил нашел документы и карта была переоформлена. Он также отметил, что снятые им видео - это не пиар.

- Я всего лишь хотел добиться справедливости, чтобы мне хотя бы принесли извинения, не говоря уже про возврат не оказанных, но оплаченных мной услуг. За это время я узнал, что я далеко не один такой, которого пытались кинуть, и именно поэтому я решил идти на встречу, чтобы попытаться добиться справедливости. Но вы уже знаете, чем это все закончилось, - рассказал своим подписчикам Тау.

По словам Михаила, теперь в случившемся разбираются «компетентные органы» - очевидно, полиция. Пока неясно, что стало причиной драки - нелестные отзывы Тау в соцсети или что-то другое.

Свои новые видео Михаил снимает с ортопедическим воротником на шее - видимо, во время потасовки в клубе ему повредили шею. Очевидцы происшествия сообщили в паблике Barnaul22, что видели у клуба полицию и как Тау и его супруга выходили оттуда вместе с правоохранителями.

Сетью фитнес-клубов «Аврора» владеет Егор Банщиков - в прошлом депутат Барнаульской городской думы, добровольно сдавший мандат в ходе скандала с декларациями о доходах.

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