2019-06-05T12:19:39+03:00
Общество

Еще один депутат барнаульской думы сдал мандат

БОРЗОВ Денис
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Очередной депутат барнаульской городской думы сложил полномочия. Член фракции «эсеров» Егор Банщиков решил уйти до того, как его принудительного лишат мандата из-за того, что он не отчитался о своих доходах за 2018 год.

Члены барнаульской гордумы удовлетворили его заявление, которое тот подал накануне очередной сессии 5 июня. За то, чтобы лишить мандата депутата, проголосовало большинство его коллег.

После того, как делом о неподанных декларациях занялась прокуратура, постепенно все депутаты, которые публично не поделились данными о своих доходах, начали увольняться по собственному желанию. В противном случае, дело могло закончиться судом для каждого из них.

В середине весны добровольно сдал мандат и член партии «Единая Россия» Марат Жумадилов. Он сказал, что причиной ухода является его переезд в другой город, а не разбирательства прокуратуры в делах депутатов.

ИСТОЧНИК KP.RU

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