Еще один депутат барнаульской думы сдал мандат
Очередной депутат барнаульской городской думы сложил полномочия. Член фракции «эсеров» Егор Банщиков решил уйти до того, как его принудительного лишат мандата из-за того, что он не отчитался о своих доходах за 2018 год.
Члены барнаульской гордумы удовлетворили его заявление, которое тот подал накануне очередной сессии 5 июня. За то, чтобы лишить мандата депутата, проголосовало большинство его коллег.
После того, как делом о неподанных декларациях занялась прокуратура, постепенно все депутаты, которые публично не поделились данными о своих доходах, начали увольняться по собственному желанию. В противном случае, дело могло закончиться судом для каждого из них.
В середине весны добровольно сдал мандат и член партии «Единая Россия» Марат Жумадилов. Он сказал, что причиной ухода является его переезд в другой город, а не разбирательства прокуратуры в делах депутатов.
ИСТОЧНИК KP.RU