Известный барнаульский татуировщик заявил об избиении в фитнес-клубе

СЕГОДНЯ 14:11 2019-08-30T14:11:15+03:00

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Барнаульского татуировщика Михаила Тау избили в фитнес-клубе. В социальной сети барнаульцы поддержали известного владельца тату-студии, сообщает «ТОЛК».

Конфликт между Михаилом и представителями клуба «Аврора» произошел из-за критики: Михаил выложил в своем профиле в Instagram истории о «недостатках» заведения. Позже он узнал, что карту заблокировали. Причем в известность его не ставили. О блокировке он узнал, когда пришел на очередную тренировку.

Когда мужчина для выяснения причины блокировки клубной карты пришел в «Аврору», ему сообщили, что директор клуба хочет с ним встретиться лично. Видео разговора Михаил также выложил в сеть. Позже там появилось и видео драки. В ходе потасовки татуировщику сломали очки и телефон.

Михаил Тау попросил подписчиков предать конфликт огласке.

ИСТОЧНИК KP.RU