Гигантская раскраска и FIRE-шоу: что готовит «СМГ» на День города в Барнауле

7 сентября в Барнауле состоится самый добрый и душевный праздник – День рождения города. «Сибирская медиагруппа» готовит подарок жителям города на площади Сахарова. Программа придется по вкусу зрителю любого возраста.

«День рождения краевой столицы – один из самых любимых праздников горожан, который всегда вызывает большой интерес и никогда не остается без внимания. В праздновании Дня города в Барнауле на площади Сахарова ежегодно принимают участие тысячи гостей со всех районов. В этом году наша праздничная программа объединит в себе людей разных поколений, интересов, увлечений, и каждый сможет почувствовать себя особенным и значимым», - рассказали организаторы площадки.

В настоящее время на пике популярности тема героизма, и «Сибирская медиагруппа» как крупнейший медиахолдинг Сибири найдет супергероев среди жителей города и расскажет о них публике.

На площадке «СМГ» в День города Барнаула вы найдете:

Театральные выступления - театры Алтайского края выступят на сцене с яркими этюдами из известных произведений. Гостей ждут нестандартные фотозоны, на которых каждый сможет погрузиться в эпоху прошлого, примерить на себя образ императрицы или царя, увидеть уличный театр.

Косплей-парад. Косплей — популярное хобби, когда люди с помощью грима, костюмов и различных атрибутов перевоплощаются в персонажей компьютерных игр, кинематографа, литературы, комиксов, аниме и манги.

Показательные выступления представителей спорта, бодибилдеров, массовая тренировка. Соревнование для всех желающих — выбираем самого сильного человека в Алтайском крае!

Выступления байкеров «Ночные волки», мотошоу, конкурсы.

Народное караоке - борьба за звание «Народный певец Алтайского края» и «Лучший танцор».

В каждом блоке зрителей ждут выступления лучших творческих коллективов города, яркие шоу-программы, конкурсы и розыгрыши. Все время на площадке около сцены будут работать аниматоры, живые статуи, 3D-фотозоны, гигантская раскраска, лаундж-зона с мягкими креслами и мобильными зарядками, аквагрим, шоу-шар и многое другое.

Завершит праздничную программу выступление известной барнаульской кавер-группы «ZZ POP», а также яркое FIRE-шоу.

Встретимся в День города Барнаула 7 сентября на площади Сахарова с 14:00 до 22:00!