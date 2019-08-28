День города в Рубцовске 2019 будут отмечать три дня

СЕГОДНЯ 04:42 2019-08-28T04:50:17+03:00

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В Рубцовске день города 2019 будут праздновать три дня - 13, 14 и 15 сентября. Городу исполнится 127 лет. Программа мероприятий появилась на сайте администрации города.

Так, 13 сентября в 11 часов в сквере "Непокоренные" начнется программа "Мы - твое будущее!". Также в этот день по городу будет колесить "Читающий троллейбус".

Основные события пройдут 14 сентября. С утра у памятника Рубцову начнется торжественная программа "Времен связующая нить", от сквера Комсомольской славы в 11 часов стартует праздничное шествие, на набережной в 13.30 - фестиваль хороводов. Вечером у КРЦ "Россия" ожидается молодежный караоке-батл. На праздничной площади с 11 часов открываются выставки, а в 12.00 стартует масштабная концертная программа, которая завершится в 22.30 салютом.

15 сентября состоятся спортивные турниры, выставки, будут работать площадки в микрорайонах.

Афиша с сайта администрации Рубцовска.

ИСТОЧНИК KP.RU