2019-08-28T04:50:17+03:00
Досуг

День города в Рубцовске 2019 будут отмечать три дня

САПОЖКОВА Александра
Поделиться:
Салют.Салют.
Изменить размер текста:

В Рубцовске день города 2019 будут праздновать три дня - 13, 14 и 15 сентября. Городу исполнится 127 лет. Программа мероприятий появилась на сайте администрации города.

Так, 13 сентября в 11 часов в сквере "Непокоренные" начнется программа "Мы - твое будущее!". Также в этот день по городу будет колесить "Читающий троллейбус".

Основные события пройдут 14 сентября. С утра у памятника Рубцову начнется торжественная программа "Времен связующая нить", от сквера Комсомольской славы в 11 часов стартует праздничное шествие, на набережной в 13.30 - фестиваль хороводов. Вечером у КРЦ "Россия" ожидается молодежный караоке-батл. На праздничной площади с 11 часов открываются выставки, а в 12.00 стартует масштабная концертная программа, которая завершится в 22.30 салютом.

15 сентября состоятся спортивные турниры, выставки, будут работать площадки в микрорайонах.

Афиша с сайта администрации Рубцовска.

Афиша с сайта администрации Рубцовска.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Веселые и находчивые «Дети лейтенанта Шмидта» попросили губернатора помочь с театром эстрады
Число официальных пляжей в Алтайском крае стремительно сокращается
Житель Республики Алтай превысил оборону и убил знакомого
После вмешательства депутатов АКЗС муниципальным служащим Бийска повысили зарплату
Алтайский спортсмен Андрей Крайтор стал победителем Кубка братьев Агеевых
Более 300 циклов ЭКО провели на Алтае
Учредителя скандально известного приюта «Успех» посадили в СИЗО
Орнитологи просят не закармливать барнаульских голубей до смерти
Портрет Сергея Шубенкова повесили на стадионе «Лабиринт» в Барнауле
Глава Рубцовска провел встречу без галстука
Стало известно, кто займет площади «Ашана» в Барнауле
ВТБ развивает цифровые каналы для инвестиций с РБК
Красивая девушка по имени Бахар Зияд Кызы пропала в Барнауле
Более 30 тысяч барнаульцев посетили Всероссийский танцевальный фестиваль ТНТ
Уставший с дороги пьяный мужчина, решил отдохнуть в чужом доме
Более половины участников проекта «Будущие кадры современного здравоохранения» поступили в АГМУ
После смерти мужчины его семью могут выселить из дома из-за долга по ипотеке
Арсенал боеприпасов изъяли у бийчанина
Стало известно, сколько избирательных участков откроют в Алтайском крае 8 сентября 2019 года
Полторы тысячи жителей Барнаула отключат от горячей воды
750 детей из семей, находящихся в трудной жизненной ситуации, отдохнули в летних лагерях