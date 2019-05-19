Русские не сдаются: Мария Бутина записала видеообращение после 10 месяцев безмолвия

Уроженка Барнаула Мария Бутина, которую обвинили в «сговоре с целью незаконной работы на правительство России», после долгих месяцев безмолвия вышла на связь – ранее девушка практически не имела связи со своими родными.

Она записала видеообращение из транзитного пункта в штате Оклахома. Находясь там, в распределительном центре, она ожидает своей очереди на перевод в федеральную тюрьму, где пробудет до ноября 2019 года.

Мария Бутина.

– Всем привет. Меня зовут Мария Бутина и я сейчас нахожусь в транзитном пункте в Оклахоме. Такое ощущение, что я снова вернулась в эпоху современности – теперь у нас есть интернет и я могу записать видеосообщение, прежде всего, со словами благодарности всем, кто поддерживает меня в течение долгих 10 месяцев и следит за моей ситуацией, – говорит Мария на видео. – Я также хотела обратиться к вам за финансовой поддержкой, а как вы знаете, мои адвокаты подали апелляцию и мы намерены бороться с несправедливостью, которая происходит со мной сейчас и со всеми российскими гражданами, потому что я – это всего-лишь отражение текущей действительности. Поэтому, если у вас есть возможность пожертвовать какие-либо деньги, любая сумма играет большую роль, то, пожалуйста, пройдите по ссылке на мой сайт и пожертвуйте, кто сколько может. Спасибо вам, ребят. Держитесь, русские не сдаются.

Сестра Марии Бутиной Марина ведет страницу в социальной сети, где делится последними новостями о девушке. Она рассказала, что Маше сейчас доступны аудио-/видеозвонки и электронная почта.

– Я передала Маше все слова поддержки, которые вы писали ей в личные сообщения и в комментариях. Сейчас для неё это особо важно: на этой неделе адвокаты подали апелляцию в американский суд по её делу, – написала девушка.

Напомним, уроженку Барнаула задержали в Вашингтоне в июле 2018 года. На суде девушка признала свою вину. Также она заявила, что сожалеет о своих действиях, которые нанесли ущерб отношениям двух стран. 26 апреля ее приговорили к 18 месяцам лишения свободы. Так как она уже провела за решеткой почти 10 месяцев, ее должны освободить 5 ноября 2019 года и сразу депортировать на родину.

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