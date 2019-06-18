2019-06-18T10:21:55+03:00
Политика

Мария Бутина преподает в американской тюрьме английский и теорию вероятности

Также в списке ее предметов для заключенных - математика и обществоведение
Юлия ЕВГРАФОВА
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Фото: личная страничка героя публикации в соцсетяхФото: личная страничка героя публикации в соцсетях
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Приговоренная к тюремному заключению в США уроженка Алтайского края Мария Бутина начала преподавать. Девушка обучает заключенных четырем предметам.

Сейчас Мария находится в тюрьме в городе Таллахасси (Флорида), куда ее перевели в конце мая. Как «Комсомолке» рассказал отец девушки Валерий Бутин, сейчас она преподает там математику, английский язык, теорию вероятности и обществоведение. За это девушка даже будет получать небольшую сумму денег. Новая деятельность очень помогает уроженке Барнаула.

Валерий Бутин, отец Марии

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- Общение как минимум помогает, его ей не хватало многие месяцы, которые она проводила в изоляции. Это поддерживает ее психологическое состояние, - добавил Валерий Бутин.

Также мужчина отметил, что в тюрьме, в которой сейчас находится девушка, более демократичный режим по сравнению со следственными изоляторами и пунктами, где она находилась во время перемещения. Еще у Марии появилась возможность гулять. По слова ее отца, девушке очень не хватало солнца и свежего воздуха. На протяжении нескольких месяцев с момента задержания девушка вообще не была на улице. Также в тюрьме есть стадион, где можно заниматься спортом.

Как сообщалось раннее, Мария Бутина задолжала американским адвокатам 43 млн рублей. Благодаря финансовой помощи от разных людей, эта сумма уменьшилась до 30 миллионов. Так что уроженке Алтайского края по-прежнему требуются деньги для погашения долга.

- Из значимых поступлений – недавно сделал международный «Российский фонд мира», «Фонд защиты национальных ценностей», спасибо за это Александру Малькевичу. Также сотрудники «Ассоциации юристов России» оказали значимую помощь, - рассказал отец девушки.

К слову, недавно у Марии появилась возможность связываться с родными по видеосвязи - раз в неделю она звонит в Барнаул.

Напомним, 26 апреля Бутину, которую обвинили в шпионаже в пользу России и в незаконной работе на правительство РФ, приговорили к 18 месяцам тюрьмы в США.

ИСТОЧНИК KP.RU

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