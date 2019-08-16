Глава Барнаула Сергей Дугин написал заявление об отставке. Теперь должен быть объявлен конкурс на замещение должности мэра. Кто сменит Сергея Дугина на посту мэра Барнаула в 2019 году?

По словам Сергея Ивановича, это был взвешенный и продуманный шаг, который он не раз обсуждал с губернатором Алтайского края Виктором Томенко. В своем последнем обращении к жителям города он сказал, что после непродолжительного отдыха готов дальше работать:

- Нет сомнений, что задачи, поставленные губернатором, будут выполнены. В ближайшее время я намерен отдохнуть. Есть силы, желание, энергия трудиться и дальше на благо Алтайского края и города Барнаула.

Виктор Томенко принял заявление градоначальника и внес предложение в Барнаульскую городскую Думу о назначении первого заместителя Дугина Вячеслава Франка временно исполняющим обязанности главы города. Депутаты поддержали предложение.

- Голосование проводилось опросным путем. В нем приняли участие представители всех фракций, всего проголосовало 34 депутата (32 - «за», 2 - воздержались), - сообщили в аппарате Барнаульской городской Думы.

Таким образом, кандидатура Франка была принята большинством голосов. Решение вступает в силу с момента его принятия. Так что сегодня у Вячеслава Генриховича первый официальный рабочий день в должности врио главы.

Тем временем появился еще один кандидат на пост главы. О своем желании стать мэром Барнаула заявил бывший кандидат в губернаторы Алтайского края Андрей Крылов. Накануне он опубликовал в сети ролик, в котором рассказывает о митинге, который намеревалась провести «Партия Роста», и там же упоминает Дугина.

Крылов Андрей: "Я иду в мэры Барнаула!".Председатель регионального отделения партии "ПАРТИЯ РОСТА" в Алтайском крае. Крылов Андрей рассказал о судебный процессах с Администрацией города Барнаула, а также о своем желании баллотироваться в мэры Барнаула.

- Пять раз нам отказывала администрация, пять раз мы выиграли суды. Ради чего? Ради того, чтобы люди смогли защитить или высказать о защите своих конституционных прав. Суд на нашей стороне. Может быть, поэтому господин Дугин на сегодняшний день покинул пост? — говорит Крылов.

В завершении он делает официальное заявление:

- Я принял решение баллотироваться в мэры города Барнаула.

Заявлений от других желающих сменить Сергея Дугина на посту мэра Барнаула в 2019 году пока не было.

Кто-то выбирает БарсикаФото: Олег УКЛАДОВ

К слову, в последний раз, когда в Барнауле выбирали градоначальника, среди претендентов помимо реальных людей был и кот Барсик. Жители краевой столицы оценили юмор владельца пушистика и поддержали его в сети и даже на одиночном пикете. Пока что новых заявлений от кота не было. Но, может, Барсик вновь решит побороться за мэрское кресло?

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