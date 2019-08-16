Биография Вячеслава Франка, и. о. главы Барнаула

15 августа глава Барнаула Сергей Дугин заявил о своей отставке. По решению депутатов Барнаульской городской Думы, до избрания нового сити-менеджера исполняющим обязанности главы назначен первый зам Дугина Вячеслав Франк. Публикуем биографию Вячеслава Франка, и. о. главы Барнаула.

Родился 6 мая 1965 в Барнауле. Имеет несколько образований:

- В 1987 году окончил Барнаульский строительный техникум по специальности «Промышленное и гражданское строительство»;

- В 2003 году — Институт экономических преобразований и управления рынком по специальности «Бухгалтерский учет, анализ и аудит»;

- В 2004 году прошел профессиональную переподготовку в Институте повышения квалификации Волго-Вятской академии государственной службы по направлению «Государственное и муниципальное управление».

Более десяти лет он замещал должности руководителя, заместителя руководителя в строительных организациях. В органах местного самоуправления города работает с 2007 года. С декабря 2009 года замещал должность начальника Управления единого заказчика в сфере капитального строительства Барнаула.

На должности заместителя главы администрации работает с 2011 года. Сначала был замом по вопросам градостроительства и земельным отношениям, затем - по муниципальному имуществу и заказу. C 1 апреля 2014 года назначен на должность заместителя главы администрации города. А с марта 2016 года стал заместителем главы администрации города по градостроительству и земельным отношениям.

С января 2017 назначен на должность первого заместителя главы администрации города, руководителя аппарата. В его обязанности входило руководство деятельностью управляющего делами администрации города Барнаула, председателя организационно-контрольного комитета, комитета общественных связей и безопасности администрации города, комитета информационной политики администрации города, комитета информатизации администрации города, отдела мобилизационной работы администрации города, а также координация деятельности правового комитета администрации города, комитета по кадрам и муниципальной службе администрации города.

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