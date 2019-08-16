2019-08-16T10:50:21+03:00
Общество

Ветер меняется: Алтай снова накроет дым от лесных пожаров?

В настоящее время дымка уже пришла в некоторые регионы Западной Сибири
Юлия ЕВГРАФОВА
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Жительница Барнаула опасается, что ситуация может повторитьсяЖительница Барнаула опасается, что ситуация может повторитьсяФото: Анастасия Корягина
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Дым от лесных пожаров в Красноярском крае, которые до сих пор продолжают тушить, вернулся в регионы Западной Сибири. Из-за смены направления ветра дымовые шлейфы достигли Кемеровской области, востока Томской, и северо-востока Новосибирской области, а также Алтайского края, сообщается на сайте Росгидромета.

Одна из жительниц краевой столицы обеспокоилась затуманенным небом. Девушка отметила, что похожее явление наблюдалось в прошлом месяце, когда в Барнаул пришел дым из других регионов.

Предположения эти не напрасны. Исходя из снимка на сайте Росгидромета, который был сделан из космоса видно, что дым от лесных пожаров в Красноярском крае добрался и до Барнаула. Специалисты объясняют это тем, что изменилось направление ветра. В сравнении с Томском и Новосибирском краевой столице повезло чуть больше. Дымовой шлейф над Барнаулом не такой густой.

Фото: сайт Росгидромет

Фото: сайт Росгидромет

Как пояснили в Алтайском ЦГМС, пока жителям краевой столицы волноваться не о чем.

- При изменениях направления ветра такое возможно, но пока задымления не наблюдается. Мы это явление либо фиксируем, либо нет. Наблюдение за изменениями этих потоков в компетенцию нашего центра не входит, у нас нет космического мониторинга. Поэтому если начнут формироваться неблагоприятные погодные условия, мы тут же это информацию зафиксируем и выложим на сайт. Больше пока сказать не могу, - сказал Александр Люцигер, начальник ГУ «Алтайский ЦГМС».

По сообщению от Лесопожарного центра от 15 августа, сейчас в Красноярском крае горит 1 миллион 133 тысячи 984 гектара леса. Большая часть пожаров находится в зонах контроля – это 1 миллион 125 тысяч 301 гектар. Кстати, в Богучанском районе лесные пожары ликвидировали. В этом, в том числе, принимали участи 85 пожарных из Алтайского края.

К слову, по прогнозам синоптиков в конце текущей недели ожидается ухудшение погоды. Очередной циклон принесет на юг Сибири ливневые дожди с грозами. При этом температура воздуха в Алтайском крае поднимется до 28 градусов тепла.

Справка КП

В случае задымлений в регионе жителям края рекомендуется придерживаться нескольких правил:

- ограничить физическую активность;

- плотно закрывать окна и двери, щели уплотнять влажной тканью;

- принимать поливитамины и придерживаться легкой фруктово-овощной диеты;

- сократить пребывание на открытом воздухе;

- использовать увлажненные защитные маски;

- отказаться от газированных напитков, алкоголя и сигарет;

- чаще проводить влажную уборку помещений и использовать увлажнители воздуха;

- несколько раз в день умываться, принимать душ и носить одежду из натуральных тканей.

В случае одышки, бессонницы, кашля необходимо обратиться к врачу.

ИСТОЧНИК KP.RU

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