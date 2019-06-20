2019-06-20T15:38:44+03:00
Общество

У алтайского приюта «Успех» при обыске нашли 1,5 млн рублей

Деньги были изъяты, проверка продолжается
Юлия ЕВГРАФОВА
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Проверку провели 19 июняПроверку провели 19 июняФото: pixabay.com
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У владельцев организации «Успех» и в других приютах, принадлежащим им провели обыски. Об этом сообщает «Толк», ссылаясь на источник, который знаком с ситуацией.

Следственные действия и обыски были проведены 19 июня в процессе проверки по уголовному делу о незаконном хищении имущества граждан, пребывающих в приюте. Так правоохранительные органы в ходе работы обнаружили и изъяли у директора приюта 1,5 млн рублей.

К слову, чтобы проверить скандально известный приют «Успех», начальник алтайского главка Андрей Подолян создал отдельную следственно-оперативную группу. Следственными органами СКР по Алтайскому краю также была организована проверка.

Напомним, буквально 2 мая этого года стало известно, что в одной из барнаульских квартир обнаружили приют для пожилых людей. Условия, в которых содержались пенсионеры, а также их состояние подвергло общественность в шок.

Как то ночью соседи услышали стоны. Чтобы выяснить, что происходит в одной из квартир в их подъезде, они зашли внутрь и сняли все на видео. Именно оно попало в руки журналистов, а позже разлетелось по соцсетям и вызвало много негатива и волнений у барнаульцев. И неспроста.

Выяснилось, что постояльцы были вынуждены спать на досках, у них обнаружили следы побоев. Пожилые люди не могли внятно объяснить, где они находятся и как туда попали. Всего в квартире приюта «Успех» находилось порядка 15 пенсионеров.

Позже владельцы приюта объяснили журналистам, что приют работает официально и у них якобы все в порядке. Когда корреспонденты смогли попасть в квартиру снова, она уже была пуста. В комнате осталась лишь одна кровать, на которой прикрытая покрывалом лежала скончавшаяся старушка.

По информации Минсоцзащиты по Алтайскому краю, после случившегося, с каждым из постояльцев была проведена индивидуальная работа по дальнейшему жизнеустройству. С учетом желания людей им предложили размещение в государственных социальных стационарных учреждениях или у родственников.

ИСТОЧНИК KP.RU

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