9 августа - день целителя Пантелеймона. Как молиться о здоровье

9 августа по церковным традициям - день одного из самых почитаемых православных святых - целителя Пантелеймона. К его образу чаще всего обращаются с просьбой о здоровье. Пантелеймон изображен на иконах молодым юношей во врачебном хитоне, с коробочкой для лекарств в левой руке.

В храмах 9 августа в день целителя Пантелеймона идут Божественные литургии. Иерей Анатолий Бочкар из села Санниково Первомайского района на своей странице в Фейсбуке приглашает всех желающих утром в храм святого Спиридона Тримифунтского на водосвятный молебен и крестный ход.

- В Иверском храме на улице Ядринцева в тоже в этот день богослужение в честь известного целителя, как и в большинстве барнаульских храмов, - рассказал "КП"- Барнаул" священник Александр Микушин.

Батюшка отметил, что про чудеса исцеления с помощью этого святого знает не понаслышке.

- Я семь лет прослужил в благодатном храме Пантелеймона в Белокурихе. В нем были две иконы Пантелеймона, одна с мощами, которые в свое время привез епископ Антоний, - вспоминает Микушин. - И люди частенько делились, что после посещения храма у кого-то менялся страшный диагноз, у кого-то близкие выздоравливали.

Обратиться за помощью к святому целителю, по словам Микушина, можно в любом храме. Практически во всех есть иконы с его образом.

- Самый уникальный случай был у меня в Барнауле, в часовне святой Татьяны, - рассказал священник. - Однажды вечером туда пришла заплаканная студентка. Я был очень уставший, отслужил до этого в Иверском храме молебен, после было много исповедников, потом еще отслужил молебен в часовне и остался по своим делам. Девушка с плачем рассказала, что ее сестра уже много дней находится в коме после страшной аварии.

Что тут можно делать, только молиться. Мы встали, прочитали акафист Пантелеймону, своими словами еще помолились, после я ей отдал книжечку с акафистом. Сказал, благословляю тебя читать акафист, с Богом.

По словам Микушина, через месяц-полтора раздался звонок.

- Студентка спрашивала можно ли прийти на таинство соборование с сестрой. Неужели с той самой, боялся подумать я. Скорее всего, о другой какой-то речь...

Но это была та самая сестра. У нее еще на лице царапины после аварии не прошли.

- После службы студентка, с которой мы обращались к целителю Пантелеймону, рассказала, что в тот вечер, когда мы молились, ее сестра стала подавать признаки жизни, постепенно вышла из комы, выписалась из больницы.

- Так что чудеса бывают, - подытожил собеседник. - Если хотите попросить о здоровье своем или близких, можно прочитать акафист Пантелеймону (сейчас все тексты легко можно найти и в интернете), а можно обратиться к нему своими словами, важно сделать это с верой, горячо, от чистого доброго сердца .

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