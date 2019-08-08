2019-08-08T13:53:15+03:00
Общество

На Алтае происходят чудеса с иконой, приплывшей по реке

Лесорубы выловили «доску» и застыли от удивления
Марина КОЧНЕВА
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Икона и священник Сергий КотовИкона и священник Сергий КотовФото: из личного архива героя(ев) публикации
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Эта загадочная история приключилась на реке Неня в Солтонском районе. Лесорубы, сплавлявшие лес, заметили деревянную доску, прибившуюся к берегу. Что-то толкнуло одного из них взять мокрую плашку в руки.

- Для рабочих это была просто черная доска с железкой, - рассказывает Марина, одна из прихожанок Солтонского храма. - Железку (видимо, это был оклад – прим. авт.) оторвали, чтобы приспособить в хозяйство. Хотели, наверно, и доску бросить в костер, разрубив надвое, но тут… на нее упал луч солнца, и сплавщики застыли от изумления! Проявился контур голубя!

- Да это же икона! - перекрестился один из сплавщиков. - Надо высушить, отнести батюшке.

Вскоре находку принесли местному священнику Сергию Котову. В храме черная доска стала светлеть, проявились лики богородицы, Иисуса Христа и Бога Отца. Они с каждым днем становились все более яркими.

- Лики были настолько четкие, что дух захватывало, - рассказывает Марина. - Это была икона «Воцарение Богородицы», и мы сразу решили, что не случайно «Богородица» пришла именно к нашему батюшке. Это удивительный человек, подвижник.

Прихожане считают, что Богородица дала особый знак, тайное значение которого их батюшка знает.

- Да, это тема очень глубокая, связанная с Богородицей, - задумчиво сказал по телефону сам отец Сергий. - Но пока я о ней помолчу, еще не время.

После того, как икону нашли, отец Сергий ездил по деревням вдоль Нени, пытаясь разыскать хозяина образа, но таких не нашлось.

- Икона осталась у батюшки и стала проявлять чудеса, - рассказывают прихожане. - Однажды он приехал с ней в приют для стариков, там была бабуля, которая после инсульта только звуками разговаривала. После молитвы батюшка спросил: «Бабушка, вам здесь хорошо?» И та вдруг ответила чистым молодым голосом: «Ты даже не представляешь, батюшка, как мне хорошо». Все ее соседи изумились, а бабушка заплакала от счастья, что смогла говорить.

Храм в Солтоне Фото: из личного архива героя(ев) публикации

Храм в СолтонеФото: из личного архива героя(ев) публикации

Еще один пример чуда, услышанный от прихожан: зашла однажды в храм женщина и разрыдалась перед этой иконой. Священника отстранила. Отойдите, говорит, батюшка, не поможете. Через год эта гостья появилась снова, сама подошла к батюшке. Рассказала, что плакала, потому что врачи говорили ее дочери, которая, наконец, забеременела, что ребенок родится больной, советовали прервать беременность. Но их православная семья решила ребенка оставить.

- Слава богу, - с радостью кланялась лику Богородицы гостья. - Девочка растет здоровая, чудесная!

Сегодня икону «Воцарение Богородицы» поместили под стекло в деревянном окладе. Но прихожане считают, что однажды появится мастер, который вернет ее истинный оклад, душой почувствует, как это сделать лучше.

- Если вас вдруг эта икона позовет к себе, и вы поедете в Солтон, помните, что у нее нельзя просить денег, - предупреждают местные жители. - А вот о рождении здоровых детей, благополучии семьи, избавлении от телесных недугов просить можно. Также, говорят, Богоматерь может помочь избавить от пьянства и негативных мыслей.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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