Фотоподборка: В Барнауле прошел оглушительный град

В четверг, 8 августа, в Барнаул пришел град. Жители города в социальных сетях активно делятся снимками и впечатлениями от увиденного.

Поселок Южный первым принял удар стихии: ближе к концу рабочего дня подул шквалистый ветер, грянул гром, начался ливень, а с ним и град. Не крупный, но обильный. Со стороны могло показаться, что улицы завалило снегом. Местные жители сразу стали писать рекомендации для тех, кто проживает в других частях Барнаула: «Прячьте автомобили! Стихия идет в вашу сторону!». Однако грозовая туча добралась очень быстро. Весь центр усыпало ледяными кусочками.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="640" height="352" src="https://www.alt.kp.ru/video/embed/724856" frameborder="0"></iframe> Град в Барнауле.Автор: Олег Волобуев

- «В центре град прошёл, машина не пострадала», «Успела лобовое прикрыть», «Новоалтайск. Град мелкий прошёл». «На Горе был пипец! Такого я не видел еще». «По Горе прошел размером с фасоль... минуты 2-3...», - тем временем делятся в социальных сетях горожане.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="640" height="352" src="https://www.alt.kp.ru/video/embed/724863" frameborder="0"></iframe> Град в Барнауле.Автор: Ольга Ведерникова

А между тем, по данным синоптиков, град не прогнозировался. Лишь во второй половине дня ожидался дождь, гроза. На пятницу также передают в первой половине дня осадки.

Град прошел в БарнаулеФото: АННА ПЕРЕВОЩИКОВА

Град прошел в БарнаулеФото: Анастасия Корягина

Град прошел в БарнаулеФото: Анна СЕМИНА