Мед пошел: стоит ли его брать после пчелиного «мора»

Приближается Медовый спас, в этом году он выпадает на 14 августа. На прилавках магазинов, на ярмарках, на рынках уже появился свежий мед. Барнаульцы напуганы - нет ли в меде того самого яда, от которого гибли пчелы? Тем более, что в прессе проскальзывали сообщения от специалистов, что яд пестицидов с полей может попасть в продукцию.

Получилось, как получилось

- Что вы, какой яд? Отравленные пчелы падали на поле, не долетали до пасеки, - пожимают плечами продавцы меда, которым мы высказывали свои опасения. Понять их логику можно. Кто будет самому себе вредить рассказом про «дохлую корову»?

Хотя даже сами пчеловоды, пасеки которых находятся рядом с опасными полями, не ручаются за то, что пчелы не прихватывали с пыльцой пестицидов. По словам ветеринарного врача Александра Шушеначева, это не исключено.

- Получилось, как получилось, - вздыхает Марина Беспалова из Заринского района. - Мы с мужем тоже держим пасеку. Когда рядом обрабатывали поля, мы пчел не закрывали, иначе бы они сгорели. У нас пока все они живы, мед качаем, как дальше будет - бог знает.

Ярмарка меда в БарнаулеФото: Олег УКЛАДОВ

Рапсовый мед возвращают

Пчеловод Николай из Шелаболихинского района, предлагающий свой мед на Авито, тоже считает, что пчела, съевшая пестицид, может принести яд в свою ячейку.

- Поэтому я ставлю ульи в диком месте среди донника, подальше от полей, - в подтверждении своих слов Николай даже отправил нам фото с пасеки. - В этом году много химикатов лили на рапс, поэтому я категорически рапсовый мед не собираю. Сосед держит крупную пасеку, так ему недавно вернули из Москвы партию этого меда - заказчику не понравилось.

Заказываем у проверенных

Ольга Лонская, директор «Горной аптеки», рассказала, что для своей ресторации они покупают мед только у проверенных знакомых пасечников.

По словам Сергея Корепанова, директора фирмы «Алфит», в их фирме тоже давным-давно приобретают самый лучший мед у проверенного пасечника из Ельцовского района.

Просите сертификаты

За неделю до Медового спаса в Барнауле стартовала ежегодная ярмарка меда. Юрий Богуславский, председатель кооператива «Алтай - медовый край» уверяет, что на ярмарке на Сахарова никакого ядовитого меда нет.

- Ветеринария строго проверяет. Если непорядок - отправляет на дополнительные анализы. Когда попадался мед с увеличением влажности или сахарами, мы его убирали, - говорит эксперт. - И самое важное, у нас практически весь мед с дикоросов - это тайга, высокогорье, где нет полей, где нет возможности отравить пчел. Донник не травят, эспарцет не травят. В основном, травят рапс, но у нас рапсовый мед и не идет, его не любят ни пчеловоды, ни, тем более, покупатели. У нас на ярмарке представлен мед таежный, дягилевый, разнотравье, донник, акация и гречиха сейчас пошла маленько.

Главный совет от Юрия Богуславского тоже не оригинален: искать своего, проверенного пчеловода.

- Ну а если есть сомнения, расспрашивайте внимательно, просите ветеринарный сертификат, - советует он.

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