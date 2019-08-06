Теперь заживем: В Барнауле понизили тарифы на тепло и горячую воду

Неожиданно для всех в Барнауле понизили тарифы на отопление и горячую воду. Платить придется всего на пять рублей меньше, но, как говорится, мелочь, а приятно.

С 1 июля 2019 года в Алтайском крае во второй раз за год повысили тарифы на услуги ЖКХ. Первое повышение произошло 1 января 2019 года. И если в рамках первого тарифы подняли на 1,7%, то в рамках второго – на 2,4%. Так, с 1 июля подогрев воды в краевой столице подрос со 1858,30 до 1902,90 руб./Гкал. Настолько же вырос тариф на теплоснабжение. Такими тарифы должны были оставаться до конца этого года, однако 31 июля в управлении Алтайского края по государственному регулированию цен и тарифов прошло заседание, в ходе которого были пересмотрены тарифы на горячую воду и теплоснабжение. Они уже начали действовать с 1 августа 2019 года.

Теперь, тариф на горячую воду равен 1897,98 руб./Гкал – на 4,92 рубля меньше предыдущего тарифа. Столько же теперь платят жители Барнаула и за отопление.

Тарифы на этом уровне заморозили до 30 июня 2020 года. С 1 июля 2020 года тариф поднимется до 1989,02 руб./Гкал, с 1 июля 2021 - до 2047,10 руб./Гкал, с 1 июля 2022 - 2152,15 руб./Гкал и с 1 июля 2023 года - 2171,56 руб./Гкал.

Отметим, что тарифы на холодную воду и водоотведение не изменились - 20,96 и 21,06 руб./куб.м соответственно.

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Впервые повышение «разбили» на два этапа для того, чтобы удержать годовую инфляцию в рамках 4%: с 1 января повышение составило 1,7%, а с 1 июля тарифы подрастут еще на 2,4% (подробнее).