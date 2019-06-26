Платежка «тяжелеет»: С 1 июля в Алтайском крае вновь вырастут тарифы на услуги ЖКХ

Со следующей недели в Алтайском крае увеличатся тарифы на услуги ЖКХ. Второй раз за год. Впервые повышение «разбили» на два этапа для того, чтобы удержать годовую инфляцию в рамках 4%: с 1 января повышение составило 1,7%, а с 1 июля тарифы подрастут еще на 2,4%. Сколько теперь придется платить за электричество, воду и тепло – в материале «КП».

Электричество

Сейчас тариф на электроэнергию в Алтайском крае составляет 3,99 руб./кВтч. Согласно данным регионального управления по государственному регулированию цен и тарифов, с 1 июля он повысится на 10 копеек – до 4,09 руб./кВтч. Речь идет о городском населении, проживающем в домах, не оборудованных стационарными плитами или отопительными установками. Для тех, чьи дома оборудованы такими приборами, придется платить уже не 3,25, а 3,33 руб./кВтч. Повысился тариф и у проживающих в сельских населенных пунктах – с 3,12 до 3,20 руб./кВтч.

Тепло и вода

Повышение коснется и тарифа на воду. В каждом населенном пункте Алтайского края тариф отличается. Например, в Барнауле тариф на горячую воду двухкомпонентный – он состоит из тарифов на холодную воду и подогрев. С 1 июля 2019 года тариф на холодную воду в краевой столице уменьшится с 23,34 до 20,96 за руб./куб.м, а подогрев подрастет со 1858,30 до 1902,90 руб./Гкал. Настолько же вырастет и теплоснабжение. Дешевле станет и тариф на водоотведение - 16,55 вместо 21,06 руб./куб.м.

Ознакомиться с новыми тарифами жители Алтайского края могут на сайте управления по государственному регулированию цен и тарифов во вкладке «Тарифы для населения Алтайского края на 2019 год». Изменения можно увидеть и в коммунальных квитанциях, которые придут в начале августа.

Как сэкономить?

Помочь сэкономить на услугах ЖКХ можно при помощи субсидий. Они предоставляются:

– Нанимателям жилых помещений по договору найма в частном жилищном фонде;

– Членам жилищных или жилищно-строительных кооперативов;

– Пользователям жилых помещений в государственном или муниципальном жилищном фонде;

– Собственникам жилых помещений (квартир, жилых домов, части квартир или жилых домов).

Субсидия предоставляется только в том случаев, если расходы на ЖКХ составляют 22% от совокупного дохода семьи. Как правило, пользуются этой субсидией люди с минимальными доходами. Независимо от дохода, субсидии на оплату коммунальных услуг предоставляются ветеранам ВОВ, инвалидам, пострадавшим от чернобыльской катастрофы.

С документами для определения права на субсидию необходимо обратиться в управление социальной защиты населения по месту жительства либо в МФЦ. Узнать подробнее о субсидиях можно в Министерстве труда и социальной защиты Алтайского края по адресу: г. Барнаул, ул. Партизанская, 69. Телефон: 8 (3852) 24-37-68.