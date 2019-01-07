2019-01-06T13:45:39+03:00
Общество

Насколько для барнаульцев выросли тарифы ЖКХ

С 1 января 2019 года платить больше придется за электричество, газ, воду и вывоз мусора
Дарья САВЕНКО
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Платить больше придется за электричество, газ, воду и вывоз мусораПлатить больше придется за электричество, газ, воду и вывоз мусораФото: Юлия ПЫХАЛОВА
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С 1 января 2019 года в Барнауле произошло очередное повышение тарифов на жилищно-коммунальное хозяйство. За что теперь придется отдавать больше и как можно сэкономить – в материале «КП».

Электричество

Тариф на электроэнергию отныне составляет 3,99 руб./кВтч. С 1 июля 2019 года он повысится уже до 4,09 руб./кВтч.

– Для населения, проживающего в городских населенных пунктах в домах, оборудованных стационарными электроплитами и (или) электроотопительными электроприборами, тариф на первое полугодие 2019 года равен 3,25 руб./кВтч и 3,33 руб./кВтч – на второе полугодие. Понижающий коэффициент – 0,815.

– Для сельских жителей, садоводов и дачников с 1 января тариф поднялся до 3,12 руб./кВтч, а с 1 июля "подрастет" до 3,20 руб./кВтч. Понижающий коэффициент – 0,783.

– Для объединений, использующих энергию в хозяйственных постройках (погреба, сараи), тариф поднялся до 3,99 руб./кВтч. С 1 июля 2019 года он будет равен 4,09 руб./кВтч. Понижающий коэффициент составляет 1,0.

Отопление

С 1 января 2019 года тариф на тепло для потребителей Барнаульской генерации составляет 1858,30 руб./Гкал. С 1 июля произойдет очередное повышение и тариф будет равняться 1902,90 руб./Гкал.

Вода

В Барнауле тариф на горячую воду двухкомпонентный – он состоит из тарифов на холодную воду и подогрев. С 1 января 2019 года тариф на холодную воду увеличился до 23,34 руб./куб.м, а подогрев – до 1858,30 руб./Гкал.

С 1 июля 2019 года тариф на холодную воду уменьшится до 20,96 за руб./куб.м. Тариф на подогрев составит 1902,90 руб./Гкал.

Водоотведение с 1 января стоит 21,06 руб./куб.м., с 1 июля подорожает до 16,55 руб./куб.м.

Газ

Розничная цена на природный газ для населения региона (за исключением природного газа, поступающего по газопроводу «Барнаул – Бийск – Горно-Алтайск» (участок 87 км. – г. Горно-Алтайск) с 1 января 2019 года составляет 6,34 руб.коп./1 м3.

Розничная цена на природный газ, поступающий по газопроводу «Барнаул - Бийск - Горно-Алтайск» (участок 87 км - граница Алтайского края) поднялись до 7,45 руб.коп./1 м3.

Мусор

С нового года поменялась система оплаты за вывоз мусора. Если раньше за вывоз, переработку и захоронение отходов отвечали муниципалитеты, то 1 января 2019 года эту ответственность переложили на региональную власть.

С 1 января 2019 стоимость вывоза и захоронения ТКО в Барнауле за отходы IV класса опасности составляет 67,95 руб/чел., за V класс опасности – 61,25 руб./чел. С 1 июля 2019 за IV класс опасности придет платить 69,61 руб/чел., за V класс опасности – 61,25 руб./чел.

Как сэкономить?

Субсидии на оплату жилого помещения и коммунальных услуг предоставляются:

– Пользователям жилых помещений в государственном или муниципальном жилищном фонде;

– Нанимателям жилых помещений по договору найма в частном жилищном фонде;

– Членам жилищных или жилищно-строительных кооперативов;

– Собственникав жилых помещений (квартир, жилых домов, части квартир или жилых домов).

Субсидия предоставляется в случае, если расходы на оплату жилого помещения и коммунальных услуг, рассчитанные исходя из стандартов стоимости ЖКУ и нормативной площади жилого помещения, превышают величину, соответствующую максимально допустимой доле расходов граждан в совокупном доходе семьи (22% или 18% совокупного дохода семьи).

Куда обращаться?

С документами для определения права на субсидию необходимо обратиться в управление социальной защиты населения по месту жительства либо в МФЦ. Получить разъяснения о порядке и условиях предоставления субсидий можно также непосредственно в Министерстве труда и социальной защиты Алтайского края по адресу: г. Барнаул, ул. Партизанская, 69. Телефон: 8 (3852) 24-37-68.

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