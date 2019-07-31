2019-07-31T13:16:50+03:00
Происшествия

Пожары в Сибири объединили Леонардо Ди Каприо и барнаульский зоопарк

Неравнодушные люди со всего мира пытаются обратить внимание на глобальную проблему
АННА ПЕРЕВОЩИКОВА
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Пожары в СибириПожары в СибириФото: Юлия ПЫХАЛОВА
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Известный голливудский актер, обладатель премии «Оскар» Леонардо Ди Каприо опубликовал в Instagram пост про пожары в Сибири, Гренландии и Аляске. Россияне уже оставили в комментариях к посту слова благодарности за обеспокоенность проблемой.

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Пост Леонардо Ди Каприо в Инстаграме
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«Полярный круг страдает от беспрецедентного количества лесных пожаров в условиях климатического кризиса. Возгорания в Гренландии, Сибири и Аляске производят столбы дыма, которые можно увидеть из космоса. Всемирная Метеорологическая Организация заявила, что эти пожары испускают столько углекислого газа за месяц, сколько вся Швеция за год», - говорится в посте, сопровождающимся видеороликом The Guardian.

Жители России в комментариях под постом актера негодуют, что чиновникам якобы безразлична данная проблема. С этим соглашаются и иностранцы.

- Даже Лео не безразличны наши пожары, когда наша власть обратит внимание на эту катастрофу? - вопрошает аnnetshest.

- В России горит Сибирь! Люди кричат о помощи! Люди задыхаются от дыма! Животные умирают! Но российское правительство не хочет тушить пожары, они говорят, что это экономически невыгодно! Власти не слышат людей! Мы плачем! - добавляет indigoseaflower.

В поддержку жителей регионов, которые страдали или страдают из-за задымления, и с призывом начать тушить пожары высказались уже многие именитые персоны. В их числе певица Валерия, лыжница Анастасия Седова, комик Илья Соболев, шоумен Сергей Зверев, музыканты Сергей Шнуров и Баста.

Барнаул тоже не остался в стороне. Директор местного зоопарка «Лесная сказка» Сергей Писарев сообщил корреспонденту ТАСС, что в столице Алтайского края готовы принять животных из охваченных огнем сибирских лесов.

- У нас были представители из Иркутска. Они рассказали, что из леса выбегают олени и лоси. Территории в зоопарке достаточно, есть несколько огромных пустых вольеров, которые могут быть использованы, в частности, для копытных животных, - отметил Писарев.

Напомним, около двух недель жители Алтайского края были вынуждены дышать дымом, принесенным из соседних регионов – Красноярского края и Иркутской области, где бушуют пожары. Ситуация изменилась, когда ветер изменил направление. Однако дым никуда не ушел – сейчас он достиг Аляски. Площадь возгораний в регионах Сибири превысила миллион гектаров. Ранее власти заявили, что тушить пожары экономически не выгодно.

К слову, 30 июля Дмитрия Медведев, поручил главе Минприроды РФ Дмитрию Кобылкину контролировать ситуацию с природными пожарами. Для этого министр уже вылетел в Красноярск.

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За пожарами, которые бушуют в Сибири третью неделю, наблюдает множество служб: региональное министерство экологии, МЧС, лесопожарные центры, экологи. Наблюдают – ключевое слово, поскольку подавляющая часть пожаров находится в труднодоступных районах, и объективно, тут почти ничего нельзя поделать. Во-первых, из-за огромной площади, во-вторых, туда не проедет тяжелая техника (отсутствие дорог), в-третьих, невозможно забросить такое количество людей, чтобы они остановили (опашкой, встречным палом) сплошной огонь, - это еще и большой риск для жизни (подробнее)

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ИСТОЧНИК KP.RU

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