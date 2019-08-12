Загадывайте желание: самый яркий метеорный поток обрушился на Землю

Планета Земля в эти дни вошла в определенный отсек Вселенной, где столкнулась с самым ярким за весь год метеорным потоком. Именно сейчас можно загадать желание на падающую звезду. Древние говорили, что оно обязательно сбудется.

- Самый обильный поток Персеиды в этом году обещает быть ярким и зрелищным – примерно 110-120 метеоров в час! - говорит Наталья Ненахова, старший научный сотрудник, лектор барнаульского планетария. - Собственно, почему мы видим метеорные потоки? Потому что хвостатые странницы–кометы меняют свои орбиты. В частности, этот поток рожден кометой Свифта-Туттля.

Жители планеты Земля как раз попадают на этот сказочный «бал» метеоров. Он проходит с 17 июля по 24 августа, с пиком в ночь на 13 августа.

- В этот период Земля попадет в космический отсек Вселенной, где планета встретится с пыльной областью. Кометные частицы, льдинки, небольшие камушки проходят с большой скоростью в верхних слоях атмосферы и сгорают. Земля – очень мудрая планета и защищает нас от космических частиц такой оболочкой. Так что у нас есть возможность наслаждаться столь ярким зрелищем, - продолжает специалист.

Причем делаем мы это совершенно безопасно – так уж устроена наша планета. А еще магия в том, что метеорный поток Персеиды можно увидеть невооруженным взглядом. Достаточно ночью поднять голову вверх. Но все-таки главное, чтобы не было облаков.

- Чтобы увидеть звездопад, надо смотреть в область, где располагается созвездие Персея. А для этого сначала надо найти полярную звезду. Она подскажет нам, где располагается север. Затем перемещаем взгляд в юго-западном и юго-восточном направлениях. По очертаниям самых ярких звезд созвездие Персея напоминает большую «Л»-образную фигуру. Там можно будет увидеть самые яркие вспышки. Они будут происходить после полуночи и до четырех часов утра, - говорит, - говорит Наталья Николаевна.

Немного может помешать наблюдению яркая луна, но около двух часов ночи она уже должна скрыться за горизонтом:

- И вот тогда в полной красе можно будет увидеть звездопад и загадать желание. Древняя легенда говорит, что если успеть загадать желание на падающую звезду, в особенности на Персеиду, то оно обязательно исполнится. Хотя мы все же не ограничиваемся только самой активной ночью. Поток ведь продлится до 24 августа.

Кстати, если очень постараться, то помимо звездопада можно увидеть такие планеты как Сатурн и Юпитер. Они будут видны в небе уже до 12 ночи.

Но на этом увлекательные дни, точнее ночи, для любителей астрономии не заканчиваются. В сентябре барнаульский планетарий на своей площадке планирует провести публичные вечерние наблюдения за Луной и за другими планетами. Также можно будет попытаться разглядеть в телескопы Сатурн и Юпитер.

- Приглашаются все желающие! Ориентировочные даты проведения – 13-14 сентября, - говорит специалист.

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