Гороскоп с 12 по 18 августа 2019 года: к кому деньги потекут рекой

Судя по гороскопу с 12 по 18 августа 2019 года, неделя выдастся довольно напряжённой, но в то же время эффективной. На первое место могут выйти дела, которые вы откладывали в долгий ящик. Чтобы открылись новые возможности, нужно обязательно завершить кармические долги. Для многих неделя поможет решить финансовые вопросы – откроются хорошие перспективы и заманчивые предложения. Более подробным прогнозом для каждого знака зодиака делится барнаульский астролог Вера Топчеева.

Овен

Прекрасный период для отдыха, развлечений и романтических отношений. В сфере бизнеса представителей этого знака ждет успешное привлечение инвесторов и расширение деятельности. Много радости доставит общение с детьми.

Телец

Тельцы наслаждаются гармонией и комфортом в кругу семьи. Это период, когда домашние хлопоты приносят радость. Успешный период для решения вопрос с наследством, купли-продажи недвижимости и земли.

Близнецы

Близнецы как всегда в центре любого общения - от советов соседу до переговоров по укреплению деловых связей. На этой неделе для вас благоприятны поездки, учеба, заключение партнерских отношений. В бизнесе и финансовых вопросах звезды также сулят успех на этой неделе.

Рак

Ракам гороскоп с 12 по 18 августа 2019 года сулит удачу в финансовых вопросах. Вы сможете повысить уровень дохода и свои позиции в рабочем коллективе. Появится возможность отточить профессиональное мастерство и приобрести полезные навыки.

Лев

Львы находятся в центре внимания, привлекая нужных людей и проявляя многочисленные таланты. На этой неделе для вас откроются прекрасные перспективы. Для их реализации будет необходима ваша активная позиция.

Дева

Девам на этой неделе не нужно наводить суету – звезды советуют вам сделать перерыв в активности и отдохнуть. Обретение душевной гармонии, посещение тренингов, пребывание в уединении улучшат погоду в доме, помогут расширить кругозор и даже обрести покровителей.

Весы

Весы расширяют круг общения, приобретая вес в окружении единомышленников и привлекая внимание спонсоров к своим проектам. Вас ожидает успех в деловых неформальных переговорах. В личной жизни вас вполне могут ожидать сюрпризы – возможны судьбоносные встречи.

Скорпион

Скорпионы проявляют упорство и настойчивость в раскрытии своих способностей и талантов, им сопутствует успех в карьерных устремлениях, начальство благоволит, уровень доходов повышается, авторитет неизменно растёт. В личной жизни могут произойти кардинальные перемены.

Стрелец

Стрельцы заряжены хорошим настроением. Период благоприятен для налаживания деловых связей с партнерами в других регионах, новых перспектив для дальнейшего продвижения бизнес-проектов. Период в целом очень хорошо для повышения уровня профессионализма.

Козерог

Для Козерогов гороскоп с 12 по 18 августа 2019 года открывает двери финансовых возможностей. Ваша активная позиция позволит не только приумножить доходы, но и погасить имеющийся долг. В личной жизни вполне могут произойти приятные перемены.

Водолей

Водолеи настроены на взаимовыгодное сотрудничество. И как результат – укрепление партнёрских отношений, расширение клиентской базы, подписание договоров и разработка планов на будущее.

Рыбы

Самое время заняться своим здоровьем. Деловая активность и конструктивный подход помогут справиться с поставленными задачами и навести порядок на рабочем месте. Возможна поддержка вышестоящего руководства.