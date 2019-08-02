Магия августа: как правильно загадывать желания, чтобы сбылись

СЕГОДНЯ 08:06 2019-08-02T08:06:33+03:00

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Наступил жаркий август, похожий на румяное наливное яблочко.

- В старину на Руси август называли «зарев» - от слова зарница, и «серпень» - от слова серп, - рассказывает фольклорист Наталья Васильева. – Это время сбора урожая, считалось, что овощи и фрукты, сорванные с огородов, несут чудодейственную силу.

По словам фольклористки, первые яблочки девушки в старину использовали для привлечения суженого. Подержишь его ночью под подушкой, утром к сердцу прижмешь, а вечером подаришь тому, кто тебе нравится - и все твои чаяния поймут без слов.

В августе чаще, чем в другое время года, можно наблюдать красивые звездопады. Когда звезды чиркают по небу, многие люди загадывают желания. Важно сделать это правильно.

- Загадывая желания, важно выйти за границы собственного благополучия, - говорит Андрей Коробейщиков, автор популярных художественных произведений «ИТУ Тай», «Пустенье», «Камкурт» и других, создатель «Школы психофизической самозащиты «Белый волк». - Попробуйте загадывать желания не для себя, а для всех. Как у Стругацких, помните: «Счастье для всех. Даром. И пусть никто не уйдет обиженным». И еще важно осознать себя частью огромного Рода, и тогда, может быть, могущественный дух улыбнется нашей просьбе, и одарит подарком, как в детстве Дед Мороз.

- Ну и ваши маленькие добрые желания тоже сбудутся, если вы четко представите, что именно хотите, - не сомневаются барнаульские ведуньи.

- У меня многие желания сбываются так, что я сама часто удивляюсь, - говорит Ольга Солнцева. - Важно убрать скепсис, иметь мощную позитивную энергию и четко знать чего хочешь в объемной картинке. При этом загадывая, уберите частицу не. К примеру, вместо «Я не хочу сплетен и интриг на работе», говорите так: «Я работаю в коллективе, где царит творческая, доброжелательная атмосфера».

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ИСТОЧНИК KP.RU