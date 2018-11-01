Барнаульские богачи проигнорировали мольбы священника-блогера

1 Нояб. 07:56 2018-11-01T13:27:58+03:00

Александр Микушин: "Проект часовни есть, помогли бы хоть рабочей силой" Фото: из личного архива героя(ев) публикации

Изменить размер текста: A A

- Я устал, больше нет сил ходить с протянутой рукой, - признался «Комсомольской правде» барнаульский иерей Александр Микушин, совершающий духовное окормление прихожан часовни святой Татианы.

Эпатажный батюшка, в последнее время известный как блогер, уже несколько лет пытается привести в божеский вид часовню св. Татианы. Около года назад священник смог собрать с миру по нитке на мозаичную икону для ее фасада. На торжественном открытии иконы Александр Микушин радостно сообщил прихожанам, что следующим шагом станет обустройство двора часовни. Однако воз и ныне там.

Проект обустройства двора часовниФото: из личного архива героя(ев) публикации

Чтобы ускорить процесс, священник обратился к состоятельным выпускниками технического университета, ведь именно на его территории расположена часовня. В частности, к таким известным строителям, как Владимиру Отмашкину, руководителю компании «Союз», и Нодару Шонии, владельцу «Селфа».

- Они ведь могли бы одним мановением руки сделать территорию часовни красивой! Но, видимо, опять придется собирать по копеечке. Четыре года уже молюсь и хожу с протянутой рукой. Мне ведь и средства-то не нужны, проект есть, помогли бы хоть рабочей силой, - сказал, вздыхая священник.

Как рассказал батюшка, он обратился в строительные организации с письмом. Однако его обращение просто проигнорировали, не написав даже отказа.

Проект обустройства двора часовниФото: из личного архива героя(ев) публикации

Кстати

Часовня св. Татианы уникальна сразу по нескольким параметрам. Она единственная за Уралом расположена на территории вуза - Алтайского государственного технического университета. Здесь, в отличие от многих часовен, регулярно проводят службы и, главное, не ведут торговли. Свечи, священное писание, проведение служб – все бесплатно. Впрочем, если прихожане жертвуют, батюшка не отказывается, принимает помощь с благодарностью. Размер пожертвований люди определяют сами – таков принцип отца Александра. Увы, но богатых меценатов среди студентов (а они основные прихожане часовни) нет.

Вместо послесловия

- Как вы думаете, ведь начнут осуждать меня? Скажут, жалуется поп! Ну и ладно, пускай. А вдруг кто-то все-таки поможет? - сказал напоследок отец Александр.

Александр Микушин посерединеФото: из личного архива героя(ев) публикации

Читайте также:

Барнаульцы собрали 95 тысяч рублей на мозаичную икону

В барнаульскую часовню святой Татианы зашла прихожанка и пожертвовала тысячу рублей на обновление картонной иконы, размещенной с фасада. На ней кроме расплывчатого силуэта Великомученицы Татианы давно уже ничего не было видно (подробнее)