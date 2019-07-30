Какие «маски» носят педофилы: банкиры, священники, отцы семейства

К профессиональному празднику (25 июля) следствию Алтайского края удалось разгадать немало криминальных ребусов. В том числе и тех, где главные фигуранты (как преступники, так и жертвы) - дети.

Наш сегодняшний собеседник - Константин Мальцев, заместитель руководителя следственного управления СК РФ по Алтайскому краю. Полковник юстиции курирует вопросы расследования уголовных дел о тяжких и особо тяжких преступлениях против личности, а также преступления, совершенные несовершеннолетними и в отношении несовершеннолетних.

Константин Мальцев, заместитель руководителя следственного управления СК РФ по Алтайскому краюФото: пресс-службы СУ СК по Алтайскому краю

Коварная «скорость»

- Константин Борисович, с прошедшим праздником. Какие сложные преступные хитросплетенья удалось распутать ведущим следствие барнаульским «знатокам»?

- Спасибо. Дел много, и каждое расследование, как правило, сложное. Где-то большой объем криминальных эпизодов, где-то нужно применить больше технических средств. К примеру, сейчас движется к завершению расследование цепочки наркосбыта. В обвинительном заключении - 22 фигуранта из разных районов края. Что самое плохое: среди закладчиков наркотиков несовершеннолетние. Часто ребят (среди которых есть и юные спортсмены, и отличники) соблазняют легким заработком, они надеются, вот сейчас получат на «скорости» быстрые деньги, и никто ничего не узнает. А потом это все вскрывается, сроки серьезные. И молодые люди проводят лучшие годы за решеткой...

Как через 15 лет вычислили педофила

- Как реальная работа следователя отличается от той, что в сериале «След»? Там от одного прикосновения к экрану высвечивается картина преступления.

- В корне отличается. Но у нас наука тоже не стоит на месте. Какой криминалистика была 20 лет назад, когда я пришел работать и сейчас - небо и земля. Экспертиз стало в два раза больше. Раньше, к примеру, была биологическая экспертиза по группе крови, сейчас геномная, со 100-процентной точностью и т. д. Вот на днях обнаружили в Первомайском районе тело мужчины, присыпанного ветками. По подозрениям, это человек, который пропал без вести два года назад. С помощью геномной экспертизы установим личность и будем расследовать дальше, устанавливая обстоятельства исчезновения.

Появляются новые технологии. Еще один очень интересный пример. В прошлом месяце по информации Интерпола мы совместно с МВД России раскрыли дело 15-летней давности. В 2000-х годах алтайский педофил совершал противоправные действия в отношении малолетних девочек, в результате их фото интимного характера появились на зарубежных сайтах. Одну из них нашли, сравнивая в особой программе детское фото с фотографиями множества женщин. Сегодня наука позволяет идентифицировать взрослого человека и ребенка. В итоге была установлена 29-летняя жительница края, мама двоих детей. В ходе допроса она подтвердила факт совершения в отношении нее преступления.

Педофил сегодня задержан, находится под стражей. Пятидесятилетний предприниматель не отрицал своей вины. Объяснил, что когда-то нравилось этим заниматься, потом «завязал».

Кто в рядах совратителей?

- Что-то в последнее время в СМИ слишком много сообщений о педофилах. Интересно, у них есть типичные черты?

- Они все разные. Это и банковские служащие, и инвалиды, и отцы семейств, и одиночки. Один из последних примеров - москвич, начальник отдела банка, хороший семьянин, отец двоих детей. При этом переписывался и развращал других детей, в том числе из нашего края. В производстве еще несколько уголовных дел, где несовершеннолетних сначала уговаривали выслать снимок с обнаженной частью тела, а потом шантажировали: «Готовь деньги или опубликуем, вышлем твоим друзьям». Спрашиваем после девочку: «А зачем давала фото?» Отвечает: «Айфон» пообещал, собачку пообещал» и т .д. Еще один пример - недавний приговор священнику за насильственные действия в отношении несовершеннолетней.

- Наверно, многие педофилы и не подозревали, что их привлекут?

- Да, они рассчитывают, что подростки девочки или мальчики не обратятся в полицию - многим не хочется огласки. Некоторые шантажисты считают, что их уже не вычислить, если стерты разговоры с компьютера. Но сегодня ничего не скроешь, есть программы восстановления данных.

Жестокость зашкаливает?

- Когда читаешь новости о том, что девочки из хорошей семьи отрубили голову котенку, волосы дыбом встают. Не кажется ли вам, что в последние годы детская жестокость зашкаливает?

- Во все времена были случаи, которые шокировали. Десять лет назад, например, я расследовал дело, когда четверо малолеток свою подругу пилили и планомерно в печке жгли. Вспоминали потом об этом с улыбочкой...

В середине двухтысячных разбирался в семейной истории, когда сын бизнесмена тщательно спланировал убийство отца, чтобы похитить деньги из сейфа. Сестренка помешала, вышла, и брат ее не тронул. Помню, потом они сидели друг напротив друга - отец и сын, и отпрыск рассказывал, как они готовились с друзьями к убийству. Отец сидел бледный, спросил еще: «Чего тебе сын не хватало?» Как они потом жили дальше, не знаю.

Поэтому, может быть, я покажусь назидательным, но хочется еще раз обратиться к родителям: будьте бдительны. Важно знать, чем занимается ваш ребенок, с кем общается, что у него на душе. Контролировать можно и бережно, не нарушая внутренней свободы детей. Чтобы потом не кусать локти, когда «тихое» чадо будет замешано в какой-нибудь криминальной истории.

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