Священник, которого подозревают в изнасиловании, воспитывал двух приемных девочек

СЕГОДНЯ 14:38 2018-08-31T14:47:06+03:00

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В пятницу 31 августа алтайскими полицейскими по подозрению в изнасиловании несовершеннолетней задержан 49–й настоятель храма Богоявления Господня в селе Черемное Павловского района батюшка Андрей.

Информацию выдал ТАСС, ссылаясь на пресс-центр МВД России.

"Вечером 20 июля 2018 года служитель храма на берегу реки Обь совершил насильственные действия сексуального характера в отношении девочки 2005 года рождения", - говорится в сообщении. Также речь идет о возбуждении уголовного дела по статье 132. ч. 4.

В Следственном управлении Алтайского края резко отказываются от каких либо комментариев по этому поводу. В пресс службе МВД края ответили кратко: "Данной информацией не обладаем".

Подозреваемый в изнасиловании священникФото: из личного архива героя(ев) публикации

Храм Богоявления Господня в селе Черемном относится к Славгородской Епархии. Иоанн Шевгенюк, сотрудник информационного отдела этой Епархии, также отказался от официальных комментариев, заметил: «Никто пока ничего не знает. Мы все в шоке и пытаемся выяснить подробности. Еще вчера мы общались, все было нормально. А сейчас мы не можем до него дозвониться».

Как сообщили наши источники в Епархии, батюшка Андрей жил во Власихе , служил в Черемном. В семье в свое время были нелады. Восемь лет назад жена ушла от него. Мужчина жил с мамой и воспитывал двух приемных дочек, которых взял отказниками.

- Я думаю некорректно сейчас обсуждать эту информацию, потому неизвестно, что за ней стоит, - считает благочинный Павловского прихода протоирей Александр Липовцев. - Все это очень странно, когда еще до разбирательства выдается информация с акцентом на то, что человек был священником. Нельзя исключить и возможность наговора. У нас много Шурыгиных…

По словам павловских священнослужителей, никаких нареканий по службе к подозреваемому не было.

Подозреваемый в изнасиловании священникФото: из личного архива героя(ев) публикации

- Уж 20 лет как он служит. Работал в деревне, строил храмы, тянул нелегкую ношу, не было жалоб и от прихожан,- говорят о нем.

Друзья священника по молодости (в свое время подозреваемый учился в Алтайском университете, а потом в семинарии) говорят о нем как о человеке неординарном и советуют не собирать сплетни раньше времени. Кстати, некоторые из них благодаря своему другу священнику пришли к вере.

Настоятель Храма Богоявления Господня вел активную жизнь. Ходил в Крестные ходы, купался на крещение в проруби. Среди 145 страниц в сети «Вконтакте», которые отмечены им как интересные, рядом с рыбалкой, эрудитом - интересные факты, страницы черного юмора, пошлых анекдотов 18 + и т. д.