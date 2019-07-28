2019-07-27T19:38:36+03:00
Дом. Семья

Рецепты малосольных огурчиков: ароматные, хрустящие!

Барнаульские хозяйки поделились рецептами малосольных огурцов
Марина КОЧНЕВА
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Рецепты малосольных огурцовРецепты малосольных огурцовФото: из архива «КП»
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Огурчики моментальные

Если хотите быстро полакомиться с малосольной вкуснятиной, записывайте рецепт от Ольги Бочкаревой из Барнаула:

- Режешь огурчики на кусочки, чеснок добавляешь, соль, перчик - и не скупясь. Потом все это смешиваешь и в пакет или контейнер пластиковый, и трясешь, как бубном, и вот она - вкуснятина. Пропорции - на свой вкус. Кто-то больше любит чеснока, кто-то меньше.

Огурчики с черным хлебом

Дачница Татьяна Топилина поделилась своим рецептом :

- У огурцов нужно обрезать кончики и сделать надрезы крест-накрест с той стороны, где была плодоножка. Положив огурчики в эмалированную кастрюлю, добавить листики черной смородины, укроп, зеленые перья чеснока, листья хрена и кусочек черного хлеба. Залить все это горячим рассолом так, чтобы чуть-чуть прикрыть огурцы. И на следующий день радоваться.

Огурчики супер-хруст

Дарья Голикова уверяет, что огурцы получатся такие, что вы пальчики оближете:

- На килограмм огурцов потребуется литр воды; столовая ложка соли; чайная ложка сахара; 3 зубчика чеснока; по 1-2 листа смородины и хрена; небольшой пучок и 1-2 зонтика укропа; 1-2 лавровых листа; 5-7 горошин чёрного перца.

Огурчики замачиваем в прохладной водице часа на 2-3. Для рассола кипятим воду вместе с сахаром и солью, остужаем . Затем мытые листья смородины и хрена, укроп, очищенные зубчики чеснока кладем на дно трехлитровой кастрюли. Огурчики укладываются плотненько сверху. И заливая их охлажденным рассолом, добавляем лаврушку и перец горошком. Сверху нужен гнет - накроем перевёрнутой тарелкой, ставим на неё что-нибудь тяжёлое, например, камешек. Теперь в холодильник, а через день наслаждайтесь!

Малосольные на зиму

Чудный рецепт огурцов соленых на зиму, которые получаются совсем как малосольные - от домохозяйки Нины Истоминой:

- Заготовка делается без напряга и быстро, а на вкус эти огурцы получаются совсем как малосольные. Для того, чтобы закатать банку огурцов объемом 700 граммов, нам понадобятся: соль - неполная столовая ложка; сахар - полная столовая ложка; лимонная кислота - половина чайной ложки.

Огурчики раскладываем по банкам и заливаем кипятком. Когда вода слегка остынет, сливаем в кастрюлю, после этого доводим до кипения и вновь выливаем в банки с огурцами, перед этим в огурцы добавляем сахар, соль и лимонную кислоту. Закрываем крышками, помещаем под шубу до полного остывания.

Такие огурцы, по словам Нины Георгиевны можно хранить и в квартире.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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