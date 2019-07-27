2019-07-27T06:48:22+03:00
Дом. Семья

Экзотичные рецепты варенья из прошлого века: из лука, роз и ягод

Супер-рецептами вкусного варенья поделились жители Барнаула
Марина КОЧНЕВА
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Банки с вареньемБанки с вареньемФото: Оксана ФОМИНА
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Ах, как вкусно пахло варенье, которое мама варила в детстве. Мы с братом бегали вокруг ,как котята возле сливок, и ждали клубничной, вишневой или смородиновой пены, которую она снимала. А еще обожали насыпать землянику в молоко, туда же сахар, и с вкусным хрустящим хлебом есть эту вкуснятину (в сравнении с которой все нынешние йогурты – ничто)

- Я из прошлого века. И поэтому всё ещё сама варю варенье, - поделилась недавно в Фейсбуке Анна Паутова, генеральный директор центра семьи и детства «Растем вместе». - Клубничное, с особенным ароматом теплого лета, по бабушкиному рецепту. Вишневое, без косточек, чуть с кислинкой, цвета натуральных рубинов. Абрикосовое с орехами в духовке получается густое, прозрачное и сладкое, как драгоценный нектар.

- А дети почти не едят варенье, - с грустью пишет Анна. - Им мало понятны вкус и прелесть таких десертов. Разве что блинчик иногда намажут. Думаю, и с возрастом любовь к нему не проснется. Хотя кто знает... Мы всё больше возвращаемся к истокам. Во многих сферах жизни, в питании в том числе. Каждое лето варю себе тихонько варенье, такое душевное и древнее лакомство. И стараюсь не грустить, вспоминая о том ,что я из прошлого века.

Не знаю, как вам, а мне после этого поста очень захотелось сварить ароматное лакомство. Для тех, кто хочет вернуться к истокам, мы приготовили рецепты вкусных и необычных варений из прошлого и даже позапрошлого века!

Рецепты от Таисьи Антончик из села Ивановка - просто песня:

«Малинишное»

Малину моем, просушиваем, засыпаем сахаром и оставляем на 8-10 часов. Потом аккуратно перемешиваем, оставляем настояться еще на 5 часов и затем варим на медленном огне до готовности.

Смородина с апельсином и крыжовником

Берем смородину черную - полтора кило, красную - килограмм, килограмм крыжовника и два крупных апельсина. Все это надо прокрутить через мясорубку, добавить 3,5 кило сахара, варить 5-7 минут и закатать.

«Крыжовенное»

У каждой ягодки нужно отщипнуть или отрезать ножницами хвостики. На три килограмма крыжовника - полкило очищенных грецких орехов и 3,5 кило сахара. Варить в три приема - по 5-7 минут, между варками выстаивать варенье по 6-8 часов.

Крыжовник зеленый с апельсином

Два кило зеленого крыжовника, кило апельсинов и три кило сахара, нарезаете апельсины кусочками, всыпаете крыжовник без хвостиков и варите в три приема. Можно и через мясорубку апельсины прокрутить, тогда варить нужно 40- 50 минут и сразу закатывать в банку

Михаил Чирков, повар ресторации «Горная аптека», поделился рецептами варений из роз и красного лука:

Из роз

Лепестки роз (300 грамм) заливаем холодной водой (один литр) доводим до кипения и добавляем полкило сахара. После на медленном огне вывариваем 6 часов

Из лука

Лук (1 кило) нарезаем тонкими кольцами, укладываем в разогретую с оливковым маслом сковороду, жарим 10 минут, постоянно помешивая, чтобы он не поджарился, а стал прозрачным. Добавляем вино (сухое красное 200 грамм), бальзамический уксус (две столовые ложки), сахар (тростниковый 150 грамм), соль и перец. Оставляем на маленьком огне на час, периодически помешивая. Масса должна загустеть, остужаем.

А вот сотрудники музея «Мир времени» нашли для хозяек старинные рецепты аж из 19 века! Из книги «Домъ и хозяйство», изданной в 1897 году:

Вишневое варенье «На качелях»

Взять: 1 фунт вишен, 1 фунт сахара, три четверти стакана воды, фунт очищенных от косточек вишен, 20 вишнёвых косточек (фунт 410 грамм, - прим.ред.)

Приготовление: из вишен вынимают косточки при помощи вкось очищенного пера (скорее всего, имеется в виду птичье, - прим. ред.) или рукояткой чайной ложки (в том веке рукоятки были более утонченные, - при. ред.), или специальной для этого машинкой (цена 30 коп.) - (были такие машинки, а это, видимо, реклама из того века, – прим. ред.)

Из сахара и воды варят сироп, кладут в него фунт очищенных от косточек вишен и около 20 разбитых вишнёвых косточек. Варенье варят на слабом огне, встряхивая часто таз с варевом. Когда сироп уварится до такой степени, что больше не расплывается по тарелке, то варенье выливают на блюдо, которое качают взад и вперёд пока варенье не остынет. После чего его выкладывают в банку.

Смешанное варенье

Взять: 1 фунт малины, 3/4 фунта смородины, 1,25 фунта вишен, 3,5 фунта сахара, 1,5 стакана воды.

Приготовление: взять сироп из трех с половиной фунта сахара и полтора стакана воды и положить в него три четверти фунта очищенной от стеблей смородины, фунт малины и фунт с четвертью очищенных от косточек вишен. Всё это варят, пока налитый для пробы (на тарелку) сироп быстро не загустеет. Вылив варенье на блюдо, качают его взад и вперёд до тех пор, пока варенье совершенно не остынет; тогда его перекидывают в банку.

Время, нужное для приготовления: 2,5 часа.

ИСТОЧНИК KP.RU

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