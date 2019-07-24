2019-07-23T19:29:50+03:00
Общество

Обойти Россию за пять лет: путешественник пешком добрался из Подмосковья до Барнаула

Пилигрим преодолел уже 8 тыс. километров, столкнулся с волками в Калмыкии и ворами на Алтае
Марина КОЧНЕВА
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Город удивил путешественника чистотойГород удивил путешественника чистотойФото: из личного архива героя(ев) публикации
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23 июня путешественник Андрей Шарашкин, о котором все громко заговорили после ЧП в Камне-на-Оби, пришел в Барнаул.

Украли рюкзак

Напомним, у 53 летнего странника, прошедшего половину России, под Камнем украли рюкзак. В тот же день жители города, спасая честь мундира, окружили путешественника заботой, скинулись на гостиницу, новый рюкзак, походные принадлежности.

- Телефон пиликал непрестанно, мне приходила помощь со всех концов страны,- рассказывает Андрей.

Больше всего путник переживает о пропавших записях с интересными людьми.

- Планшеты ломались, батарейки садились, поэтому я стал писать в тетрадях свои наблюдения, интервью, и вот эти драгоценные факты утеряны, боюсь, что мне не восстановить их четко по памяти, - вздыхает бывший военный и учитель истории.

Зачем он идет?

По словам Пилигрима, он отправился в путь, чтобы глубже изучить историю России.

- Вообще эта мечта была давно, но не отпускала семья, проблемы, - рассказал Андрей «КП» - Барнаул». - А потом, когда я остался один и сын вырос, произошла встреча в Анапе с ребятами-путешественниками, которые мечту мою как будто выпустили из клетки.

Вернувшись в Москву, наш герой собрал рюкзак и задумал пройти Россию по кольцу: по южной стороне страны, потом по северной, захватив центр. По подсчетам путешественника, это 43 тысячи километров за пять лет.

Итак, год назад 2 июня романтик с рюкзаком вышел из города Жуковского (Подмосковье) в сторону Анапы. На сегодня им пройдено восемь тысяч километров.

Хищники смотрели на меня в упор

Странник топает по навигатору и карте вдоль проезжих дорог.

- Был случай, захотел срезать, нарвался на болото, - вспоминает Шарашкин, - пришлось делать крюк.

В другой раз к его палатке подошли волки:

- Это было в Калмыкии. Я шел пять дней по голой степи. На третий день, находясь в палатке, я почувствовал, что на меня кто-то смотрит. Обернулся, сидят волки, восемь штук. Полукругом, один впереди, видимо вожак. Душа в одну пятку ушла, сердце - в другую. Я знал, что нельзя показывать страх, стал с ними разговаривать. Не помню о чем, все было на автомате. В руках держал при этом и нож, и топор. Сидел, болтал с ними, и видно надоел. Когда ушли, меня минут 15 бил мандраж, сильно трясло. Потом осознал, что мне повезло.

Андрей Шарашкин в студии радио "Комсомольская правда" - Барнаул" Фото: Ольга ВЕДЕРНИКОВА

Андрей Шарашкин в студии радио "Комсомольская правда" - Барнаул"Фото: Ольга ВЕДЕРНИКОВА

О гостеприимстве

Питается Андрей в дороге дешевыми супами, добавляя в них картошку, лук, иногда сосиски. Заваривает чай на травах.

Ну а в городах и селах, куда он приходит, путника угощают от души и блинами, и пирогами, и прочими яствами.

- Людей добрых очень много, - восхищается Шарашкин. - Часто машины останавливаются, говорят, давай подвезем. В Дагестане каждая вторая тормозила. И в гости люди приглашают, и бани затапливают, помогают во всем.

О Барнауле

В нашем городе Андрей побывал уже в Нагорном парке, восхитился видом на город и на Обь.

- Мне понравилось, что город чистый. На удивление, - отметил путешественник

О смысле жизни

- В путешествии начинаешь по-другому , смотреть и на внутренний мир и на внешний, - говорит путник. - Идет переосмысление жизни. Мы во многом поступаем неправильно. Когда идешь, все на место встает. Не зря же говорят, нужно выехать на природу и хотя бы сутки пробыть с ней наедине, смотря на звезды, огонь и воду. И понимаешь тогда смысл жизни.

- И в чем же он?

- В доброте.

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Бывший военный и учитель истории Андрей Шарашкин, путешествующий по Руси пешком, лишился рюкзака возле Камня-на-Оби. По словам пилигрима, 12 июля он, уставший и заеденный комарами, решил спрятать свою ношу в высокой траве и прогуляться в центр города налегке. А когда вернулся, увидел помятую траву и отъезжающую машину (подробнее)

ИСТОЧНИК KP.RU

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