К поиску украденных на Алтае дневников пешего путешественника подключилось Московское МВД
Бывший военный и учитель истории Андрей Шарашкин, путешествующий по Руси пешком, лишился рюкзака возле Камня-на-Оби. По словам пилигрима, 12 июля он, уставший и заеденный комарами, решил спрятать свою ношу в высокой траве и прогуляться в центр города налегке. А когда вернулся, увидел помятую траву и отъезжающую машину.
Пропали дневники
- Я не переживаю за свои вещи: за палатку, одежду, продукты и прочее, но там были мои дневники, - горестно написал путешественник в своем блоге «Пешком по России» «В контакте». - Я посетил порядка 800 населенных пунктов России, изучал их историю, беседовал с людьми. Все это записывал в тетради. Как же я теперь буду восстанавливать свои воспоминания, ведь это сотни городов, тысячи людей.
Помощь
Уже на следующий день неравнодушные люди тут же откликнулись на беду – каменцы оплатили номер гостиницы для Андрея, стали собирать деньги для его экипировки.
Когда мы созванивались с ним утром 15 июля, Андрей ходил по магазинам, докупая походные принадлежности.
- Очень многие люди написали, интересовались судьбой, предлагали помощь, - рассказал Андрей.
Следствие
По данным ГУ МВД России по Алтайскому краю сообщение о краже дневников путешественника зарегистрировано 12 июля в МО МВД России «Каменский». По словам наших коллег из « Каменских известий» к поискам вещей подключилось и Московское МВД.
- Мне тоже так сказали, каждый день о следствии информируют. Машину, которую я видел отъезжающую, тут же нашли, но она не имела к пропаже никакого отношения. Поиски продолжаются. Будем надеяться, что дневники вернутся, - оптимистично надеется путешественник.
В дорогу!
16 июля с утра Андрей Шарашкин отправится с новым рюкзаком в сторону Барнаула. Считает, что на дорогу уйдет 10 дней.
-Путешествовать пешком я хотел с 2002 года, но все не получалось, - поделился путник с «Комсомолкой». А потом произошли перемены в жизни, важные знакомства. В итоге я собрался и пошел.
ИСТОЧНИК KP.RU