На пути к мечте. Пешего путешественника по России обокрали в Камне-на-Оби

Пеший путешественник по России Андрей Шарашкин в Камне-на-Оби лишился рюкзака, в котором были его дневники с записями о 800 населенных пунктах. На помощь мужчине пришли неравнодушные жители Алтайского края.

Как сообщают «Каменские известия», мужчина успел прошагать уже 7 тыс. километров. Путешествие его началось 2 июня прошлого года. В рюкзаке находились спальный мешок, палатка и дневники с уникальными записями.

- 12 июля ранним утром я пришел в Камень со стороны Крутихи по пути меня буквально «съели» комары, я очень устал. Увидев деревья со стороны «Северных сетей», нашел там место с высокой травой и решил спрятать там тяжелый рюкзак. Спрятав вещи, направился в центр города. Немного погуляв и подкрепившись, вернулся – каково же было мое удивление, когда рюкзака я не обнаружил. Трава вокруг была примята. Я побежал к сторожам «Северных сетей» и увидел отъезжающую «Ниву», больше никаких автомобилей за все это время здесь не было. Да и рюкзак пешим ходом унести было мало кому под силу – только на автомобиле. Я не переживаю за свои вещи: за палатку, одежду, продукты и прочее, но там были мои дневники. Я посетил порядка 800 населенных пунктов России, изучал их историю, беседовал с людьми. Все это записывал в тетради. Как же я теперь буду восстанавливать свои воспоминания, ведь это сотни городов, тысячи людей…, - расстроился Андрей Шарашкин.

Мужчина все еще надеется, что люди случайно взяли его рюкзак и вернут его владельцу. Жители Камня-на-Оби, узнав о несчастье, решили помочь туристу и нашли жилье на несколько дней.

- Пройдя пол России, могу сказать одно - русские очень отзывчивые и гостеприимные люди. Кто-то всегда предложит крышу над головой, кто-то в баньку позовет, кто-то накормит домашней пищей. И ваш город не исключение: я не успеваю отвечать всем тем, кто мне сейчас пишет, интересуется судьбой, предлагает помощь. Вот, жилье нашли, уже спальный мешок удалось приобрести. Ведь свой путь прерывать я не собираюсь, иначе мечта так и останется мечтой, - отметил путешественник.

Граждан, которые располагают информацией о пропавших вещах мужчины, просят связаться с ним через его блог в Интернете, либо через редакцию «КИ» по номеру телефона 8-999-400-16-70. Андрей Шарашкин нуждается в минимальном наборе одежды, новой палатке, газовой горелке и других туристических принадлежностях.

Кстати, в планах у мужчины посетить Горный Алтай. Оттуда он отправится на Байкал и Дальний Восток.

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