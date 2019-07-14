Запуск ракеты, инопланетяне или «всем есть йод»: Алтай накрыло смогом

14 июля Алтайский край погрузился в мглу. Смог и даже химический привкус вызвали обеспокоенность жителей региона, в том числе краевой столицы. В пресс-службе ГУ МЧС по Алтайскому краю уже назвали возможную причину дымки.

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Первыми о тумане, окутавшем край, сообщили очевидцы в социальных сетях. Люди делятся снимками и видеозаписями необычного явления. «Комсомолка» собрала самые невероятные догадки жителей края о причинах смога.

- Всем жрать йод в таблетках..., - пишет Андрей Щёкин, отсылая пользователей соцсетей к известному сериалу «Чернобыль».

- Сайлент Хилл, - предполагает Михаил Юрьев.

- А я думал, это после сна у меня туман в голове. Даже на Южном то же самое, - говорит Степан Печёнкин.

- Кто-то баньку затопил, - считает Игорь Кузеванов.

- Кажется, связано с удачным запуском ракеты на Байконуре, - высказался Тимур Рамазанов.

- Да это просто мир плохо прогружается, как в ГТА, - добавляет свою версию Никита Неганов.

- Ааа!!! Это инопланетная мгла накрывает город!!!, - шутит Евгения Тихонова.

Однако, по данным пресс-службы ГУ МЧС по Алтайскому краю, мгла может быть следствием масштабных лесных пожаров в Красноярском крае.

Фото: Виталий Смирнов

- Действующих лесных пожаров на территории края на данный момент нет. По данным гидрометеослужбы, дым могло принести ветром с территории соседних регионов, где сложная лесопожарная обстановка, - пишет пресс-центр.

Кроме того, предельно допустимая концентрация вредных веществ в воздухе не превышена, здоровью граждан ничего не угрожает.

- Специалисты Роспотребнадзора держат ситуацию на контроле, дополнительные меры по мониторингу приняты и в Лесоохране, Центр управления силами в кризисных ситуациях Главного управления МЧС России по Алтайскому краю координирует действия сотрудников служб, налажен информационный обмен и взаимодействие, - добавили алтайские спасатели.

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