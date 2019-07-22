Девушка из спецназа: о боксе, синяках и семье

22 июля отмечают международный день бокса. Накануне этого праздника «Комсомолка» пообщалась с Еленой Устиновой, самой титулованной спортсменкой по боксу в Алтайском крае. Тактичная, жизнерадостная и улыбчивая девушка прославилась и тем, что работает инструктором штурмового отдела специального назначения «Легион» регионального УФСИН и является капитаном внутренней службы. В мужском коллективе она чувствует себя комфортно, а работой своей очень гордится. На вопросы о том, почему выбрала такой не женский спорт, да и профессию Елена отвечает просто – это любовь.

- Единоборства – это мой любимый спорт. Причин на это много. Во-первых, с самого детства мне это очень нравилось. И я не задумывалась, какой он, женский или нет. На каждую тренировку я приходила как на праздник, а уходила расстроенная потому, что она закончилась.

С мужчинами не конкурирую

- Елена, помните свой первый бой?

- Это была матчевая встреча с мальчиком, потому что девочек не было, а выступать на соревнованиях мне очень хотелось. Кстати, и тренировалась я тоже, в основном, с мальчиками. Они сильней и физически, и физиологически. Да, с такими спарринг-партнёрами тяжело на тренировках. Я тянулась к ним, тем самым, совершенствовалась, поэтому мне было значительно легче соревноваться с девушками. Кстати, в детстве своим проигрышам я очень расстраивалась. Бывало даже, плакала от обиды.

- А в жизни вы мужчинам уступаете или тоже предпочитаете соперничество?

- Я не хочу конкурировать с мужчинами. Хочу быть маленькой девочкой. Боксёрские перчатки надоедают. Мне хочется, чтобы меня кто-то защищал и оберегал.

- А родители как отнесли к такому спорту?

- Хорошо. Родители сами отправили меня, брата и сестёр в спорт. направляли сами. Всегда очень уважительно относились к спортсменам. Папа сам занимался боксом любительским, мама тоже очень любит единоборства. Для мамы – я воплощение ее мечтаний. Она у меня очень волевая.

- Каждая тренировка - это выплеск эмоций. Что может вызвать непреодолимое желание побить грушу?

- Лично я - борец за справедливость. И если что-то меня не устраивает, мне нужно это выплеснуть. В этом тренировки и помогают.

- После боёв, наверное, часто остаются синяки. Случались казусы какие-то связанные с этим?

- Когда я училась в педагогическом университете, приходила на лекции и мои одногруппники постоянно смеялись. Говорили, что опять я с синяком пришла. Бывало, шутили, будто муж побил. И ещё один случай помню. У меня тогда был аккуратненький перелом носа, без смещения. И когда я шла по аэропорту, один из таксистов сказал: «смотри, девочка где-то упала». А у меня под глазами такие синяки были страшные тогда.

- В нокауте на ринге оказывалась?

- Нет. Было 2 легких нокдауна за всю карьеру. В такие моменты ещё больше хочется собраться с силами и завершить бой. Есть тактические секреты, которые помогают. Например, ты поднимаешь руки, опускаешь голову и начинаешь делать маятник. То есть не показываешь никому то, что ты в нокдауне. Либо отпрыгиваешь на расстояние и начинаешь двигаться по рингу. Усыпляешь так бдительность судей и соперника. На самом деле, когда это произошло со мной, никто даже не понял. Но потом я в итоге выигрывала.

В спорте девушка 21 годФото: из личного архива героя(ев) публикации

Хочу быть маленькой и хрупкой

- Как попали в УФСИН?

- Я окончила алтайский педагогический университет. Мечтала помогать детям, пробиваться на ринг. Но однажды мне показалось, что в моей жизни слишком много бокса… Мне захотелось какой-то стабильности, защищённости. Тогда я решила, что моё место в силовых структурах.

- Какими качествами должен обладать боец спецназа?

- В первую очередь, нужно всегда быть в форме, готовым к каким-то нештатным ситуациям. Поэтому приходится постоянно заниматься. И конечно, нужно быть морально-устойчивым. Для обычного человека в таких ситуациях, с которыми нам приходится сталкиваться – это паника. А для спецназовца это не проблема. Он всегда знает как себя вести.

- Есть какие-то секреты поддержания формы?

- Специальной диеты нет. Но есть определённые правила. Самое главное – это не переедать. Выходить из-за стола нужно с лёгким чувством голода. Я к этому уже привыкла и мне приятно. Ещё я сладкоежка, но в последнее время ограничиваю себя в этом. Пляжный сезон всё-таки (смеётся).

- У вас сугубо мужской коллектив. Коллеги пытаются защитить, идут вперед?

- Есть такое, да. Мне, конечно, хочется быть маленькой и хрупкой, но я же понимаю, где работаю. Поэтому приходится тоже на уровень становиться и стремиться. А так конечно, они вперёд. Вообще коллектив достойный. Все парни поддерживают меня, окружают заботой. В общем, они идеальные, я ими горжусь!

Елена инструктор штурмового отдела специального назначения «Легион» регионального УФСИНФото: из личного архива героя(ев) публикации

«Я счастлива»

- Вы по образованию учитель физкультуры. Есть мысли пойти в тренерскую работу?

- Да, обязательно. Мне необходимо передать свои знания кому-то. У меня столько накопленного опыта, что-то с ним делать точно нужно.

- В прошлом году вы получили звание мастера спорта международного класса. Что дальше в планах?

- В том году решила, что со спортом я закончила, тогда мало где выступала. Но так, как у нас отдел спецназначения и у нас в УФСИНе есть служебно-прикладные виды спорта, мне приходится выступать ещё и по ним. Сейчас намечается самбо УФСИН России. Потом скоро будет кубок России по универсальному бою, и если я отберусь, чемпионат мира по универсальному бою. И хочешь, не хочешь, я буду стремиться выиграть.

- А помимо спорта хочется заняться чем-то другим?

- Да, вот сейчас уже хочется пробовать что-то новое. Танцы, вышивание, изучать другие языки. То есть развивать женское начало. Кстати, меня немного учила танцевать вальс моя родственница. Я бы хотела регулярно ходить на танцы, но пока катастрофически не хватает времени. В спорте я уже достаточно многого добилась.

- Есть какие-то талисманы или приметы?

- С собой я ничего такого не беру. Но я верующая, поэтому стараюсь в церковь ходить в каждом городе.

- Чего не хватает в жизни?

- У меня есть всё, я счастлива. Хочу семью, но не так, чтобы просто была, а по-настоящему. Не хочу размениваться.

Досье

Елена Устинова родилась в 1984 году. Окончила Алтайский государственный педагогический университет и Уральский государственный университет. Боксом начала заниматься в 1998 году. Работает в УФСИН России по Алтайскому краю с 2011 года. Не замужем, детей нет.