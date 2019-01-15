СЕГОДНЯ 10:36 2019-01-15T10:36:03+03:00

Женщина пыталась пронести в алтайскую колонию в косметичке телефон и сим-карту Фото: предоставлено пресс-службой

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В минувшем году алтайским заключенным в следственные изоляторы и колонии пытались передать 30 мобильников, 72 сим-карты, 17 зарядных устройств и 11,5 тысяч рублей. Сотрудники учреждений предметы обнаружили и изъяли.

Так, в ноябре в ИК-10 прибыла женщина на длительное свидание к осужденному. В своей косметичке она хотела пронести телефон и сим-карту. А в марте в СИЗО-1 при досмотре передачи обвиняемому нашли две сим-карты, спрятанные в кармане брюк.

- Чаще всего находят запрещенные предметы в передачах и посылках подследственным и осужденным, в личных вещах родственников, прибывших на длительные свидания, - рассказали в пресс-службе УФСИН России по Алтайскому краю.

В итоге за минувший год был составлен 81 протокол об административных правонарушениях.

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