Гендиректора «Модеста» будут судить за взятку в 7 миллионов

СЕГОДНЯ 12:40 2019-07-01T12:40:00+03:00

Изменить размер текста: A A

Антонида Устинова, гендиректор завода «Модест», признала свою вину в получении взятки в особо крупном размере, сообщается на сайте СУ СКР по Алтайскому краю.

Как удалось выяснить в ходе расследования, с октября 2014 по июнь 2018 года генеральный директор «Модеста» получила взятку от руководителя одного из предприятий. Деньги были предназначены за принятие юридически важных решений о выборе данного предприятия в качестве поставщика товаров.

Так за все эти годы Устинова получила на подконтрольный банковский счет взятку, сумма которой составила больше 7 миллионов рублей.

В ведомстве отмечают, что Антонида Устинова возглавляет акционерное общество, контрольный пакет акций которого принадлежит Алтайскому краю.

Сейчас на имущество женщины наложили арест. Уголовное дело по данному факту уже направлено в суд.

ИСТОЧНИК KP.RU