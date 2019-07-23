2019-07-23T11:31:14+03:00
Звезды

Виктор Мережко: Шукшин – это вам не Киркоров!

Анна СЕМИНА
Поделиться:
Виктор Мережко на открытии Шукшинских дней на АлтаеВиктор Мережко на открытии Шукшинских дней на АлтаеФото: Анна СЕМИНА
Изменить размер текста:

Президент Всероссийского Шукшинского кинофестиваля Виктор Мережко принял участие в открытии фестиваля в Барнауле.

С первых же минут пребывания на площади перед памятником Василию Шукшину в Барнауле с лица Виктора Мережко не сходит улыбка. Он приехал к своим старым-добрым друзьям и к гостям обращается именно так.

- Скажите, вас сюда кто-то гнал или вы сами пришли? – спрашивает кинорежиссер у толпы.

- Нет!

- Вот! Вот чем велика Россия и велик Алтай! Вот смотришь на вас и думаешь: «Господи, какое счастье, когда Василий Шукшин зовет вас к себе, чтобы вы поклонились, вспомнили, поблагодарили его». Вообще алтайская земля – великая земля. Это жемчужина России. Я же правильно говорю? – продолжает Виктор Мережко. – Тут и Леша Булдаков, который недавно ушел в мир иной, и Роберт Рождественский, и Иван Пырьев, и Миша Евдокимов, и Валера Золотухин. Сколько имен… Сколько звезд. Настоящих – не придуманных. Это вам не Киркоров, блин. А настоящих звезд. Понимаете меня, дорогие мои? Не Басков противный! Это счастье видеть вас! Счастье, что вы помните и любите своих великих земляков. Я думаю, вы в этом смысле исключение. Я много езжу по стране и не видел, чтобы так дружно, так красиво приходили почтить память, поклониться своему великому выдающемуся земляку. Я считаю Шукшинский кинофестиваль - это главный фестиваль нашей страны. Да, может быть, мы не «Кинотавр», и Слава Богу, что мы не «Кинотавр». Это Шукшинский кинофестиваль и давайте поблагодарим Василия Макаровича!

Уже этим вечером барнаульцы вновь смогут увидеть Виктора Мережко на церемонии «Красная дорожка» перед театром драмы, а после и на открытии XXI Всероссийского Шукшинского кинофестиваля. Начало в 18 часов.

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Шукшинские дни на Алтае»

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Бийске состоялось заседание по делу о растрате средств ФНПЦ «Алтай»
15 проектов подали жители Заринска на соискание грантов программы «Стальное дерево»
«Ростелеком» в Барнауле подарил компьютер подопечному детского фонда
Бийские мошенники снимают с машин номера и предлагают их выкупить
ВТБ и АШАН масштабируют проект по онлайн-инкассации с использованием АДМ
Глава региона утвердил начальника департамента внутренней политики
Глава Заринска покинет свой пост по собственному желанию
На трассе Барнаул-Казахстан случилась серьезная авария
В Барнаул и Бийск приедет поезд-музей
В Барнаул прибывают первые звезды Шукшинского фестиваля
ВТБ предоставил платежный сервис Samsung Pay держателям карт «Мир»
Следователи проводят проверку по факту гибели туриста под лавиной на Алтае
Гости Шукшинских дней прибывают на Алтай
Под лавиной на Алтае погиб преподаватель из Бийска
В Алтайском крае наблюдается кризис социального строительства
Продажу алкоголя запретят в День города Барнаула
В поселке Пригородный построили дорогу
Барнаульское «Динамо» готовится провести первый матч нового сезона
Глава Барнаула утвердил нового заместителя