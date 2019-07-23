Виктор Мережко: Шукшин – это вам не Киркоров!

СЕГОДНЯ 11:31 2019-07-23T11:31:14+03:00

Изменить размер текста: A A

Президент Всероссийского Шукшинского кинофестиваля Виктор Мережко принял участие в открытии фестиваля в Барнауле.

С первых же минут пребывания на площади перед памятником Василию Шукшину в Барнауле с лица Виктора Мережко не сходит улыбка. Он приехал к своим старым-добрым друзьям и к гостям обращается именно так.

- Скажите, вас сюда кто-то гнал или вы сами пришли? – спрашивает кинорежиссер у толпы.

- Нет!

- Вот! Вот чем велика Россия и велик Алтай! Вот смотришь на вас и думаешь: «Господи, какое счастье, когда Василий Шукшин зовет вас к себе, чтобы вы поклонились, вспомнили, поблагодарили его». Вообще алтайская земля – великая земля. Это жемчужина России. Я же правильно говорю? – продолжает Виктор Мережко. – Тут и Леша Булдаков, который недавно ушел в мир иной, и Роберт Рождественский, и Иван Пырьев, и Миша Евдокимов, и Валера Золотухин. Сколько имен… Сколько звезд. Настоящих – не придуманных. Это вам не Киркоров, блин. А настоящих звезд. Понимаете меня, дорогие мои? Не Басков противный! Это счастье видеть вас! Счастье, что вы помните и любите своих великих земляков. Я думаю, вы в этом смысле исключение. Я много езжу по стране и не видел, чтобы так дружно, так красиво приходили почтить память, поклониться своему великому выдающемуся земляку. Я считаю Шукшинский кинофестиваль - это главный фестиваль нашей страны. Да, может быть, мы не «Кинотавр», и Слава Богу, что мы не «Кинотавр». Это Шукшинский кинофестиваль и давайте поблагодарим Василия Макаровича!

Уже этим вечером барнаульцы вновь смогут увидеть Виктора Мережко на церемонии «Красная дорожка» перед театром драмы, а после и на открытии XXI Всероссийского Шукшинского кинофестиваля. Начало в 18 часов.

ИСТОЧНИК KP.RU