«Я все жду ее домой»: следком возбудил дело после гибели многодетной матери в больнице Барнаула
Следственный комитет по Алтайскому краю возбудил уголовное дело после смерти 41-летней Валентины Николаенко в КГБУЗ «Краевая клиническая больница скорой медицинской помощи» в Барнауле. У женщины остались четверо детей. По мнению старшей дочери Евгении Забоевой, их мать умерла из-за врачебной ошибки.
Как сообщила Евгения корреспонденту «Комсомолки», делом занимается прокуратура региона. Изначально в возбуждении уголовного дела было отказано, однако после обжалования решение изменили.
Информацию о возбуждении дела уже подтвердили в региональном следкоме.
- Девушка была на личном приеме у руководителя СУ СК РФ по Алтайскому краю Андрея Михайловича Хвостова. По итогам проведенной доследственной проверки было принято решение о возбуждении уголовного дела по части 2 статьи 109 Уголовного кодекса Российской Федерации - причинение смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения лицом своих профессиональных обязанностей. Сейчас идет сбор доказательственной базы, назначен ряд судебно-медицинских экспертиз, - рассказала корреспонденту старший помощник руководителя следственного комитета по Алтайскому краю по взаимодействию со СМИ, майор юстиции Людмила Рязанцева.
Напомним, Валентина Николаенко умерла 14 мая. 4 апреля женщину госпитализировали с камнями в желчном пузыре, провели срочную операцию, но после этого её состояние ухудшилось. Её дочь уверена, что состояние мамы ухудшилось по врачебной ошибке. Камень застрял в протоке пузыря, из-за чего возник панкреонекроз. Женщине провели еще одну срочную операцию, но начался сепсис. Она впала в кому и через непродолжительное время погибла.
Девушка уточняла, что волновалась за состояние матери еще после первой операции. Она неоднократно была на приеме у главврача больницы Владислава Бомбизо. Кстати, одну из операций проводил и он сам. Специалист уверял девушку, что все в порядке. Однако, когда у женщины обнаружили заражение, Евгении посоветовали «готовиться ко всему».
Сразу после трагедии она заявила, что будет бороться за справедливость. После обращения в министерство здравоохранения Алтайского края потерявшей мать девушке принесли извинения.
У Валентины Николаенко остались четверо детей (младшему ребенку – 6 лет). Они сейчас проживают с отцом и старшей сестрой.
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ИСТОЧНИК KP.RU