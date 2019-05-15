На Алтае девушка винит врачей в смерти своей 41-летней матери

Евгения Забоева из Барнаула 14 мая потеряла мать. Женщине был всего 41 год, у неё остались четверо детей (младшему ребенку – 6 лет). В начале апреля Валентина Николаенко попала на операционный стол, ей удалили камни из желчного пузыря, но после этого её состояние ухудшилось: вторая операция, кома и … смерть. Евгения считает, что мама умерла по врачебной ошибке.

Как стало известно корреспонденту «Комсомолки», девушка подала заявление в прокуратуру, его приняли. Получить комментарий в ведомстве не удалось, так как федеральный закон запрещает разглашать данную информацию.

Евгения рассказала, что мама жаловалась на боли в животе и тошноту. 4 апреля её состояние ухудшилось, скорая помощь отвезла её в городскую больницу №1, где провели экстренную операцию. Ранее женщина уже попадала в больницы, где ей диагностировали заболевания, связанные с печенью. Но потом оказалось, что печень у неё абсолютно здорова, а проблема заключается в другом.

- Маме удалили камни из желчного пузыря. Первое время она не могла передвигаться самостоятельно, мне пришлось приезжать и помогать ей доходить до туалета, так как медперсонал не помогал. Но потом мы обратили внимание на то, что желчь не отходит по трубкам. Врачи успокоили, что желчь просто нашла естественный путь. Рентген не делали три дня. А сразу нельзя было посмотреть? Потом выяснилось, что камень застрял в протоке пузыря, - рассказала Евгения.

Тогда было принято решение о проведении еще одной операции. Но самочувствие Валентины не улучшалось.

- После операции по удалению камня с протока был панкреонекроз [омертвение части или всей поджелудочной железы в результате переваривания собственными ферментами, прим. ред.]. А сепсис [заражение, прим. ред.] присоединился 8 мая. В реанимации сепсис, кроме как хирургическим путём, никак не получить. Поэтому я и утверждаю, что это их ошибка! - добавляет девушка.

12 мая реаниматолог сообщил, что Валентина впала в кому, её подключили к искусственной вентиляции легких. Евгения обратилась к главному врачу больницу Владиславу Бомбизо. По её словам, он изначально не хотел признавать ошибку врачей, а потом сказал, что «умышленно никто не хотел навредить». 14 мая женщина пришла в сознание, но ничего не слышала и, как отметила дочь, даже не соображала. Врачи уже не давали надежды, советовали Евгении готовиться ко всему. Вечером стало известно, что женщина скончалась.

Дочь Валентины не намерена сдаваться, говорит, что будет бороться за справедливость до конца. Тем временем, девушка отметила, что маму вскрыли без её ведома, а главврач Владислав Бомбизо «взял отпуск и уехал из города». Комментировать ситуацию в больнице не стали и направили корреспондента в Министерство здравоохранения Алтайского края.

- Оказание медицинской помощи пациентке в КГБУЗ «Краевая клиническая больница скорой медицинской помощи, г. Барнаул», взято на контроль главным врачом Владиславом Аркадьевичем Бомбизо и министерством здравоохранения Алтайского края. Случай будет рассмотрен профильными экспертами. Информацию по состоянию ее здоровья и тактике лечения, в соответствии с законодательством, администрация медицинской организации готова предоставить родственнику, имеющему на это разрешение при личном обращении. По всем вопросам родные могут обратиться к заместителю главного врача по организационно-методической работе Комлевой Ирине Борисовне в удобное время в часы работы медицинской организации. Также по данному вопросу можно обратиться в минздрав Алтайского края к специалисту, на контроле которого находится случай, - следует из ответа министерства на запрос корреспондента.

Напомним, в начале мая в Новоалтайске дежурный врач отказался осматривать тяжелобольного пенсионера. Медспециалист вместо реальной помощи рекомендовал родственникам мужчины «вызвать попа». Следователи начали доследственную проверку по данному сообщению, однако минздрав Алтайского края информацию опровергает.