2019-03-26T05:14:01+03:00
Происшествия

90 палок колбасы украли двое парней в Барнауле

Анна СЕМИНА
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Серийные похитители колбасыСерийные похитители колбасыФото: скриншот видео
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В Барнауле разыскивают двух молодых людей, которых подозревают в краже 90 палок колбасы.

О происшествии стало известно из сообщения в группе «Инцидент Барнаул» в социальной сети «Вконтакте». Согласно опубликованной информации, парни украли 90 палок колбасы за один час!

Все произошло в минувшее воскресенье, 24 марта. Примерно в 18:21 по адресу улица Гоголя, 47 двое парней в продуктовом магазине похитили сырокопченую колбасу. Всего они унесли 32 палки, а к колбасе прихватили еще шесть банок кофе. Спустя некоторое время эти же персонажи попали в камеры наблюдения в магазине на проспекте Комсомольском, 80е.

- Там они украли сыр и сырокопченую колбасу в количестве 30 штук, - говорится в сообщении.

Но и на этом парни не остановились! Сразу же они отправились в «Пятерочку» на улице Молодежной, 25Б, откуда вынесли еще 30 палок колбасы.

Сообщаются приметы подозреваемых:

Одному из них на вид 25 лет, рост 170-175, худощавого телосложения. Был одет в серый спортивный костюм, черную жилетку с капюшоном, кроссовки с полосками белого цвета.

Второму на вид 30 лет, рост 175-179, плотного телосложения. Был одет в синие спортивные штаны, спортивную кофту с капюшоном, черные кроссовки, черно-белую кепку.

При себе у них были черные рюкзаки.

ИСТОЧНИК KP.RU

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