В Барнауле двухлетняя девочка отравилась средством для мытья окон

Вечером 30 июня в Барнауле чуть не произошла трагедия: двухлетняя девочка глотнула средство для мытья окон. Родители малышки в это время находились в квартире.

Случай произошел в поселке Силикатном. Как пишет канал Unusual Crimes Barnaul в Instagram, в тот день семья наводила в доме порядок. Вдруг девочка с криками прибежала к отцу, который в это время чинил что-то в ванной, и начала громко плакать. В одной из комнат мужчина обнаружил на полу открытую бутылку с моющим средством. Её оставила мама девочки, когда мыла подоконники.

Родители вызвали скорую, и малышку срочно увезли в больницу. Врачи диагностировали химические ожоги пищевода и рта. На данный момент жизни ребенка ничего не угрожает, но чем бы могла закончиться история, если бы девочка выпила больше опасной жидкости, - страшно представить.

Все обстоятельства произошедшего сейчас выясняет полиция. Правоохранителям предстоит установить, почему за ребенком не досмотрели родители, а опасное средство оказалось в свободном доступе в доме, где проживает двое детей: двухлетняя пострадавшая и её трехлетняя сестра.

Кстати, это не первый случай отравления детей в Алтайском крае. Так, в Барнауле в 2017 году двое детей отравились в детском саду мышиным ядом, который они нашли под кроватью после дератизации. А в августе прошлого года ребенок из столицы Алтайского края отравился ядовитыми грибами.

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