2019-06-23T16:12:11+03:00
Общество

Журналист меняет профессию: Почти дипломированный монтажник

В скором времени состоится выпускной и выдача сертификатов
Анна СЕМИНА
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Корреспондент "Комсомолки" меняет профессию на монтажника каркасно-обшивных конструкцийКорреспондент "Комсомолки" меняет профессию на монтажника каркасно-обшивных конструкцийФото: Анна СЕМИНА
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Вот и подходит к своему завершению очередной сезон проекта «Журналист меняет профессию», в котором алтайские акулы пера и звезды экранов обучаются новым навыкам.

Корреспондент «Комсомольской правды» - Барнаул» в этот раз готовится получить свидетельство монтажника.

Является ли выпускной для нас волнительным? Нет! Скорее долгожданным событием. Чего не скажешь про экзамен. Мы, будущие монтажники каркасно-обшивных конструкций (или как мы называем себя в узком кругу – гипсокартонщики), сразу поняли, что за посещения или бесспорно красивые глаза нам зачет автоматом получить не представляется возможным. Все серьезно – два теста по несколько десятков вопросов и практическая часть.

Экзамен монтажников Фото: Анна СЕМИНА

Экзамен монтажниковФото: Анна СЕМИНА

К слову, до последнего этапа, к сожалению, из нашей большой группы дошли только четыре человека. Зато каких! Теорию мы сдали хорошо. Не без лишней скромности признаюсь, что на тесте, из всего курса именно мне удалось получить наивысший балл, хотя, честно признаюсь, это было непросто. Все признаки гуманитария налицо.

Экзамен монтажников Фото: Анна СЕМИНА

Экзамен монтажниковФото: Анна СЕМИНА

И вот настал наш день «икс». На практическую часть экзамена было также страшно идти как на госэкзамен или защиту диплома в вузе. Все потому что на нем присутствовала комиссия: нас хоть и оставили в отдельном помещении, да и наш преподаватель был рядом, но что-то подсказать или помочь он не мог, да и постоянно заходил кто-то из иностранной делегации и с интересом разглядывал журналистов, которые пытаются собрать неведомую конструкцию. И все им было невдомек: зачем им (то есть нам) это надо и почему бы нам окончательно не поменять профессию?

Экзамен монтажников Фото: Анна СЕМИНА

Экзамен монтажниковФото: Анна СЕМИНА

Кстати, по заданию нам надо было собрать две стены: одна глухая, а вторая с проемом для двери (в миниатюре). Две команды по два человека. Одинаковый набор инструментов и материалов. В запасе два часа: сначала изучение задания и потом непосредственно сборка конструкции. И вот тут мы продемонстрировали все свои навыки. Признаться честно, нанимать нас на работу на данном этапе – плохая идея. Может, собираем мы и надежно, но очень медленно. Поэтому успели сотворить только одну стену. Но опять же есть чем похвалиться: мой «дуэт» показал результат лучше, чем наши одногруппники. Да и один из экзаменаторов оценил мои навыки по вкручиванию саморезов. Приятно, черт возьми! Не зря училась!

А вообще, именно благодаря курсу удалось узнать много нового. Да, может в ближайшее время я и не сменю профессию на монтажника каркасно-обшивных конструкций, но помочь с выбором материала или в качестве подмастерья определенно да! Так что с нетерпением ждем выпускного!

Экзамен монтажников Фото: Анна СЕМИНА

Экзамен монтажниковФото: Анна СЕМИНА

Справка КП

Краевой конкурс «Журналист меняет профессию» организован Министерством образования и науки Алтайского края, компанией «Барнаулспецодежда» при поддержке Департамента администрации губернатора по информационной политике. Координатор проекта Константин Ганов.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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