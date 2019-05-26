2019-05-26T09:27:36+03:00
Общество

Пожарные бывают разные: Почему лесные спасатели не тушат квартиры и дома

Алтайские журналисты примерили на себя роль огнебоцев [фото+видео]
Анна СЕМИНА
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Журналисты на практике тушат лесной пожар (фото: Ярослав Махначев)Журналисты на практике тушат лесной пожар (фото: Ярослав Махначев)
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Наступает пожароопасный период и самое время рассказать о лесных спасателях и чем они отличаются от сотрудников МЧС.

На самом деле пожарные, которых мы привыкли вызывать на какие-то бытовые возгорания и лесные пожарные – совершенно разные специалисты и объединяет их пожалуй лишь тот факт, что они борются с огнем.

Журналисты примерили на себя экипировку пожарных (фото: Ярослав Махначев)

Журналисты примерили на себя экипировку пожарных (фото: Ярослав Махначев)

Алтайским акулам пера в рамках конкурса «Журналист меняет профессию» рассказали чем одни отличаются от других. Оказывается, что эти люди проходят обучение тушению совершенно по разным программам. Одни используют в своей работе не только воду, но и пену и другие составы, а вторые, порой тушат подручными средствами – тем же песком. Почему так происходит?

Лесной пожарный. Практика.Автор: Анна СЕМИНА

Работа в помещении, либо при тушении техники (автомобили и т.п.) и тушение возгорания в природной среде – разные вещи и развивается стихия тоже по разному. Вы никогда не увидите спасателя МЧС с ранцевым огнетушителем и в легкой форме. Спецодежда лесного огнебоца включает в себя костюм с энцефалитной спецобработкой, берцы, перчатки и каску. Тяжелая форма редкость, ее почти никогда не используют.

Пожарный ранец с водой (фото: Ярослав Махначев)

Пожарный ранец с водой (фото: Ярослав Махначев)

Также в инвентарь лесного пожарного кроме, собственно, машины входит лопата, топор, бензопила, мотопомпа и пожалуй самые необычный элемент – зажигатели. Тут может возникнуть логичный вопрос «зачем?». Он требуется для производства встречного пала. Простому человеку может показаться это бредом – пожарный разводит пожар. Но иногда это идет на пользу. Создавая, конечно же, контролируемый встречный пал, огнеборцы увеличивают ширину препятствия, через которое мог бы произойти переброс огня основного пожара.

Экипировка лесного пожарного Фото: Анна СЕМИНА

Экипировка лесного пожарногоФото: Анна СЕМИНА

Лопата же нужна для создания минерализованной полосы где горение в принципе невозможно. Также для этого используют тяжелую технику (тракторы), которая может раскапывать большие линии разграничения. Подходить к пожару тоже следует с правильной стороны и как правильно ликвидировать его спасатели МЧС не знают, их этому не учат. Это целая наука со своими тонкостями. Именно поэтому привлекать их к тушению, по большому счету, не имеет смысла. Наоборот правило тоже действует. Отсутствие знаний и навыков может привести к трагедии.

Правила тушения лесного пожара Фото: Анна СЕМИНА

Правила тушения лесного пожараФото: Анна СЕМИНА

Чтобы этого не произошло и вводят ограничения для посещения лесов и запреты на разведение костров. В спокойное время пожарные проводят с жителями профилактические беседы и объясняют почему так важно сохранять насаждения. К слову, около ста лет назад за разведение огня в лесах в Алтайском крае полагалось весомое наказание - смертная казнь. Сейчас же штраф и этого, по мнению лесников, недостаточно.

Бюллетень

Бюллетень

Определение координат лесного пожара Фото: Анна СЕМИНА

Определение координат лесного пожараФото: Анна СЕМИНА

Динамика пожаров Фото: Анна СЕМИНА

Динамика пожаровФото: Анна СЕМИНА

Справка КП

Краевой конкурс «Журналист меняет профессию» организован Министерством образования и науки Алтайского края, компанией «Барнаулспецодежда» при поддержке Департамента администрации губернатора по информационной политике. Координатор проекта Константин Ганов.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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