2019-05-17T12:38:36+03:00
Политика

Марии Бутиной могут разрешить доступ в интернет

Уроженку Барнаула перевели в тюрьму в Оклахоме
Юлия ЕВГРАФОВА
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Фото: личная страничка героя публикации в соцсетяхФото: личная страничка героя публикации в соцсетяхФото: из личного архива героя(ев) публикации
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У Марии Бутиной, которую обвинили в «сговоре с целью незаконной работы на правительство России», в скором времени может появиться возможность общаться с родными по видеосвязи из американской тюрьмы.

Сейчас уроженка Барнаула находится в распределительной тюрьме в Оклахоме. По словам отца девушки, условия в этой тюрьме демократичнее, чем в СИЗО, допускаются прогулки.

- Сейчас Мария находится в общей камере с другими заключенными. У нее есть возможность получать литературу. Даже предполагается, что будет доступ в интернет какой-то ограниченный и возможность по видеосвязи общаться с нами. Пока у нас это не получилось, поскольку весь этот ресурс ориентирован на заключенных США. Мы не смогли зарегистрироваться там, чтобы такой связью воспользоваться, - рассказал отец девушки, Валерий Бутин.

К слову, Мария также подала апелляцию на приговор американского суда. Сколько будут рассматривать иск - неизвестно. Адвокат девушки считает, что шансы на смягчение приговора невелики, но семья не опускает рук.

- Вы знаете, надежда умирает последней, приходится надеяться, а больше на что рассчитывать, - добавляет отец Марии.

Сейчас родственникам девушки проблематично связаться с ней по телефону, не хватает средств. Все зависит от состояния счета Бутиной, который нельзя пополнить с территории России. К слову, помочь уроженке Барнаула финансово может каждый на сайте «Фонда Марии Бутиной».

Напомним, уроженку Барнаула задержали в Вашингтоне в июле 2018 года. На суде девушка признала свою вину. Также она заявила, что сожалеет о своих действиях, которые нанесли ущерб отношениям двух стран.

26 апреля ее приговорили к 18 месяцам лишения свободы. Так как она уже провела за решеткой почти 10 месяцев, ее должны освободить 5 ноября 2019 года и сразу депортировать на родину.

ИСТОЧНИК KP.RU

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