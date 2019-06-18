Когда в Барнауле наступит лето?

Июнь совсем не радует жителей и гостей Барнаула в этом году – запланированные выходные на природе плавно превращаются в унылый отдых перед телевизором и дождем за окном. «Да когда же будет лето?», - только и слышно в автобусах, да в магазинах. И действительно, ждать нам жары или запастись терпением, а купальник убрать подальше в шкаф?

В принципе, июнь для Алтайского края и Барнаула, в частности, стал дождливым, как и обещали синоптики. И, похоже, что купальный сезон в первый летний месяц мы не откроем – до конца июня регион будет находиться во власти циклонов, которые принесут с собой ветреную погоду с дождями и прохладой. В Барнауле столбик термометра днем не будет подниматься выше +25 градусов. Дни ожидаются серыми и мокрыми, поэтому если и на природу можно будет выехать, то загорать и плавать – не получится.

А вот на июль у синоптиков прогноз веселее. В первую неделю второго летнего месяца дождевые тучи кругами над Барнаулом ходить еще будут, но в последующие две недели солнце, наконец-то, начнет припекать. Конечно, особой жары не будет – до +27…+30 градусов, но расслабиться, получить бронзовый загар и запастись витамином D горожане смогут. Кстати, на природе в июле лучше отдыхать как можно чаще, ведь август совсем не будет радовать своей погодой - по всему Алтайскому краю ожидается повышенное количество осадков. Норма средней месячной температуры в августе составляет +16,7 градуса. Таким образом, август ожидается даже холоднее, чем июнь.

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