Где искупаться в Барнауле и его окрестностях

В минувшие выходные в Барнауле официально открылся пляжный сезон. И хоть на дворе середина июня, погодка до сих пор не ахти. Однако особо страждущие все-таки сменили кофты и ветровки на купальники. Всего в крае этим летом будут работать 55 пляжей. «Комсомолка» предлагает подборку пляжей на реках и озерах в районе Барнаула.

Городской пляж

Правобережный тракт, 10

В новом сезоне бесплатный городской пляж на острове «Помазкин» порадует жителей столицы края новшествами. Прибрежную зону отдыха удлинили практически в два раза, завезли новый песок и разровняли его по всей площади. На пляже также можно увидеть новые биотуалеты, раздевалки и душевые кабины. Готовы площадки для игры в волейбол и футбол. Теперь пребывание на берегу Оби станет куда комфортнее, чем раньше. Взрослую и детскую горки решили оставить, цена за прокат должна остаться на уровне прошлого года – 100 рублей. На городском пляже уже установлены шезлонги и новая торговая точка.

Часы работы: с 10.00 до 21.00. Горожане могут доехать до пляжа на маршрутном автобусе №101, который отходит от площади Баварина около Речного вокзала. Обеспечивать безопасность отдыхающих будут шестеро спасателей, которые дежурят на пляже по графику.

«Водный мир»

Правобережный тракт, 39

Чуть дальше от города находится еще одна зона отдыха. Серьезную конкуренцию городскому «Помазкину» традиционно составит единственный коммерческий пляж Барнаула. В этом году вход на территорию составит всего 50 рублей. Здесь уже проведена уборка, вся площадь отдыха обработана от насекомых, спасатели обучены и готовы к работе. К тому же, по заверениям администрации, в этом сезоне все аттракционы будут бесплатны для посетителей, а лежаки заменят на новые в течение лета. На пляже также есть сцена, готовится культурная программа для отдыхающих. Также будут работать несколько торговых точек. Часы работы: с 10.00 до 21.00

Отдыхающие на городском пляжеФото: Олег УКЛАДОВ

«Солнечный»

с. Солнечное, Кольцевая, 1. Телефон 8-800-700-21-00

В 20 минутах езды на автомобиле от Барнаула находится парк-отель с большим искусственным водоемом. На территории зоны отдыха расположены два кафе. Вход на пляж для взрослых – 400 рублей, для детей – 250 рублей. На территории работают бесплатные водные аттракционы, горки. Размечены площадки для игры в волейбол, баскетбол и футбол. На пляже находится пункт медпомощи для оказания первой помощи. Из Барнаула до зоны отдыха можно добраться на маршрутке №202 от Спартака-2. Из Новоалтайска – на маршрутке №110. Часы работы: с 10.00 до 21.00

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Опасные места для купания

Региональное МЧС напоминает, что купаться в местах, не предназначенных для отдыха, опасно для жизни. Уже подготовлена схема таких запрещенных водоемов. Больше 20 мест для купания на Оби запретили. Также, вопреки ожиданиям горожан, было запрещено отдыхать у излюбленного озера «Пионерское». Там на сегодняшний день водоем очищают и убирают прибрежную зону.